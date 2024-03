Spaniens Verband sperrt Trikotnummer

Spaniens Handballverband hat das Trikot von seiner Rekordnationalspielerin Marta Mangue künftig gesperrt. Die Trikotnummer 9 wird künftig in der Frauennationalmannschaft nicht mehr vergeben.

Marta Elisabet Mangué González wurde am 23. April 1983 in Las Palmas auf Gran Canaria geboren. Auf der kanarischen Insel begann und beendete sie ihre Karriere bei Rocasa Gran Canaria (-2002, 2022/23). Parallel war sie in der Leichtathletik aktiv, gewann als Kind und Jugendliche Meisterschaften im Diskus- und Speerwurf.

Schon vor ihrem Abschied zum damaligen Spitzenklub Astroc Sagunto im Jahr 2002 absolvierte Mangue als 17-Jährige das erste von letztlich 301 Länderspielen, wo sie 1034 Tore für die Guerreras erzielen sollte.

Medaillen bei allen Großturnieren

Die Rückraumspielerin mit dem Spitznamen "la pantera" sollte dreimal in Folge spanische Meisterin werden, zunächst 2005 mit Sagunto und dann zweimal mit Cementos La Unión Ribarroja. Anschließend wechselte sie ins Ausland, spielte vier Jahre in Dänemark beim Team Esbjerg und ein Jahr in Serbien bei RK Zajecar, bevor sie dann ab 2012 für ein Jahrzehnt in Frankreich aktiv war.

Sie gewann mit Fleury Loiret Pokal (2014) und Meisterschaft (2015), führte Brest Bretagne ab 2015 aus der 2. Liga in die nationale Spitze und war noch zwei Jahre bei Bourg-de-Peage Drome HB aktiv. Die letzte Saison ihrer Laufbahn absolvierte sie noch einmal bei Rocasa Gran Canaria aktiv.

Mit Spaniens A-Nationalteam konnte sie zweimal EM-Silber (2008, 2014) sowie Bronze bei der WM 2011 und Olympia 2012 gewinnen. Insgesamt nahm sie an jeweils sieben Europa- und Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil. Bei der EM 2009, der EM 2010 und Olympia 2012 schaffte sie den Sprung ins All-Star-Team.