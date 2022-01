Spaniens Ansage gegen Schweden - Kroatien bleibt im Rennen

Acht Spiele standen bei der Handball-EM am Samstag auf dem Plan: Spanien zeigte sich bärenstark gegen Schweden, Dänemark löste seine unangenehme Aufgabe souverän, Norwegen nicht so. Kroatien wendete das frühzeitige Aus ab - und Frankreich zeigte sich furios.

Nach dem 27:22-Sieg über Kroatien zum Start ins Turnier feierte Frankreich den nächsten Erfolg - und der fiel deutlich aus. Gegen überforderte Ukrainer kam der Rekord-Weltmeister früh ins Rollen, in Szeged zu einem deutlichen 36:23 (17:11) und darf guten Gewissens für die heiße Turnierphase planen. Dylan Nahi war mit fünf Toren der erfolgreichste Werfer des Olympiasiegers.

Sicher sind "Les Experts" aber noch nicht in der nächsten Runde, das wären sie nur im Falle eines serbischen Sieges im Abendspiel gegen Kroatien gewesen. Dazu kam es aber nicht. Mit Spannung erwartet wurde das Aufeinandertreffen der Nachbarn Serbien und Kroatien, das nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich enorm unter Druck stand und sich eine Niederlage nicht erlauben konnte. Immerhin meldete sich im Gegensatz zu Domagoj Duvnjak mit Luka Cindric eine wichtige Stütze nach Corona-Isolation bei den Feurigen zurück - bei den Serben wurden derweil Nemanja Ilic, Ilija Abutovic und Torwart Dejan Milosavljev (alle positiv auf COVID-19) schmerzlich vermisst.

Sportlich entwickelte sich ein intensives, spannendes und ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften phasenweise glänzten. Vor allem Serbien, das unter dem spanischen Trainer Toni Gerona einen deutlichen Leistungsaufschwung hingelegt hat, überraschte und machte den Kroaten das Leben durchaus schwer - mehr aber auch nicht. Die Serben schossen schlicht zu viele Fahrkarten in der Offensive und mussten sich letztlich mit 20:23 (9:11) beugen.

"Großer Sieg für Montenegro" - Slowenien zeigt seine Klasse

Einen "großen Sieg", wie es in montenegrinischen Medien hieß, landete Montenegro gegen Nordmazedonien. Garant für den Sieg war Torhüter Nebojsa Simic, der mit klasse Paraden Altmeister Kiril Lazarov & Co den letzten Nerv raubte. Montenegro gewann letztlich mit 28:24 (17:16) und darf sich nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen machen. Die "Löwen" haben ihr Schicksal am letzten Spieltag gegen Slowenien in der eigenen Hand, werden aber als klarer Außenseiter ins Spiel gehen.

Über welche Klasse Slowenien verfügt, zeigte sich am Abend, als Dänemark vor allem in der ersten Halbzeit seine liebe Mühe hatte, ehe man sich doch noch souverän mit 34:23 (16:14) durchsetzte.

Abgezockte Spanier bezwingen Schweden

Das Topspiel des Abends war jedoch das Duell zwischen Spanien und Schweden. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, allerdings waren die Iberer flinker und variabler unterwegs. Schweden wirkte defensiv teils zu statisch und geriet ins Hintertreffen. Zur Pause führte Spanien mit 17:14. Doch die Skandinavier ließen nicht locker, blieben dran und hielten das Spiel bis zum Ende offen. Nur agierten die Spanier clever, hielten ihren knappen Vorsprung und waren fast immer da, wenn es drauf ankam. Am Ende stand ein 32:28 (17:14) für die Spanier zu Buche, die damit nicht nur eine Ansage an die Konkurrenz im Turnier machten, sondern auch bereits die nächste Runde klarmachten.

Russland überrascht Norwegen

Eine überraschende Niederlage kassierte Norwegen beim 22:23 (12:14) gegen Russland und steht nun schon am abschließenden Spieltag der Vorrunde gegen Litauen unter Druck. Für die Sbornaja war es der zweite Sieg im zweiten Spiel.