Spanien will gegen Albanien Kräfte schonen

Spanien präsentierte sich gegen Italien in brillanter EM-Form und steht schon im Achtelfinale. Für dieses ließ Trainer Luis de la Fuente bereits durchblicken, am Montag im letzten Gruppenspiel gegen Albanien Kräfte schonen zu wollen.

Der Sieg der Spanier im zweiten Spiel der Gruppe B am Donnerstag in Gelsenkirchen deutete sich schon nach nicht einmal zwei Minuten an, als Pedri vor Gianluigi Donnarumma frei zum Kopfball kam und der italienische Torhüter den Ball gerade noch über die Latte lenkte. Es war der Auftakt eines Chancen-Festivals, das in dieser Einseitigkeit nur selten vorkommt, vor allem bei einem großen Turnier wie der EM. Spanien erspielte sich nicht weniger als elf klare Torgelegenheiten, während bei Italien in der Chancen-Endabrechnung die Null stand.

Dass Spanien letztlich nur wegen des Eigentores von Riccardo Calafiori drei Punkte einsacken durfte, spottet jeder Beschreibung. Immer wieder kam der Europameister von 1964, 2008 und 2012 zu vielversprechenden Offensivaktionen. Donnarumma erwischte einen Sahnetag, zur Wahrheit gehört aber auch, dass Spanien vor dem Tor schlicht zu nachlässig agierte.

De la Fuente: "Beste Leistung" seit Amtsantritt

Blendet man den Chancenwucher aus, steht unterm Strich eine extrem dominante Leistung der Spanier. Gegen Italien beeindruckte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente spielerisch in allen Belangen. Sie agierte strukturiert, angriffslustig, kombinationsstark, ballsicher und zielstrebig.

"Das war wahrscheinlich die beste Leistung, seit ich hier Trainer bin", sagte de la Fuente, der seit Dezember 2022 im Amt ist. "Wir waren dem Gegner in jeglicher Hinsicht überlegen. Italien stand vor Schwierigkeiten, weil wir eine Top-Leistung abgerufen haben." Speziell mit Blick auf die K.o.-Runde, in der es im Viertelfinale zum Duell mit Deutschland kommen könnte, forderte de la Fuente, man müsse "mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben".

Spanien steht bereits als Sieger der Gruppe B fest, im Achtelfinale am 30. Juni in Köln wird ein Gruppendritter der Gegner sein. Zuvor geht es am Montag in Düsseldorf gegen Albanien (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Trainer de la Fuente ließ bereits durchblicken, dass er dort eine B-Elf aufbietet: "Wir können ein paar Kräfte schonen, wollen dem Gegner aber nichts schenken."

Meine Mitspieler haben mir in der Kabine applaudiert. Nico Williams

In exzellenter Form befand sich gegen Italien allen voran Nico Williams, der Außenverteidiger Giovanni di Lorenzo schwindelig spielte. Wenig überraschend war Williams der Absender jener Hereingabe von links, die in Calafioris Eigentor mündete. Er selbst köpfte einmal knapp daneben (10.) und drosch den Ball später an die Latte (71.).

"Ich habe immer davon geträumt, so eine Rolle bei der EM zu spielen", sagte der 21-Jährige. Sein Auftritt in Gelsenkirchen "zählt zu meinen bislang besten Spielen in der Nationalmannschaft". Nicht ohne Stolz verriet Williams: "Meine Mitspieler haben mir in der Kabine applaudiert."