Spanien und England bestreiten das EM-Finale

Die Europameisterschaft in Deutschland befindet sich auf den letzten Metern, inzwischen steht das Finale fest. Am Sonntag trifft Spanien auf England. Anstoß in Berlin ist um 21 Uhr.

Glückliche Sieger: England steht neben Spanien im Finale der Europameisterschaft 2024. IMAGO/Mika Volkmann