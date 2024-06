"Spanien tanzt mit Italien" - "England zu schlecht, um langweilig zu sein"

Die italienischen Medien identifizieren einen nicht zahlenden Zuschauer, die englischen werten Gareth Southgates Pläne als gescheitert und die serbischen feiern Retter Luka Jovic: Internationale Pressestimmen zu den EM-Spielen vom Donnerstag.

Spanien - Italien 1:0

SPANIEN:

Marca: "Ein sensationelles Spiel der spanischen Nationalmannschaft, mit Persönlichkeit, Autorität und Chancen auf einen komfortablen Sieg, wurde mit einem Eigentor von Calafiori belohnt."



As: "Spanien ist pure Kunst: La Roja schlägt Italien mit einer Glanzleistung und erreicht als Gruppensieger das Achtelfinale. Nico, Lamine und Cucurella - Luxus."



El Mundo: "Spanien tanzt mit Italien und zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein."

Unai Simon - der nicht zahlende Zuschauer der Partie. Tuttosport

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: "Italien, was für eine Lektion aus Spanien: La Roja dominiert 94 Minuten, die Azzurri verlieren aufgrund eines Eigentors von Calafiori."



Tuttosport: "Donnarumma reicht nicht. Spanien ist Erster, das Eigentor von Calafiori ist entscheidend. Die Azzurri leiden und halten eine Halbzeit durch, dann kapitulieren sie. Die Mannschaft von Spalletti hat es nicht geschafft, Unai Simon Sorgen zu bereiten - dem nicht zahlenden Zuschauer der Partie."

La Repubblica: "Zu viel Spanien für Italien. Ein Eigentor von Calafiori verurteilt die Azzurri. Für das Achtelfinale wird die Herausforderung gegen Kroatien entscheidend."



Corriere dello Sport: "Italien enttäuscht, Spanien dominiert. Ein Eigentor von Calafiori bestraft Spalletti."

England - Dänemark 1:1

ENGLAND:

The Sun: "Zahme Löwen! Das ist ein englisches Team, das unter einer Identitätskrise leidet. England scheint meilenweit davon entfernt zu sein, potenzieller Europameister zu werden."

The Guardian: "England erreicht einen neuen Tiefpunkt mit einer katastrophalen Leistung, die zu schlecht ist, um langweilig zu sein."

The Telegraph: "England ist glücklicherweise mit einem Unentschieden davongekommen."

Eine englische Leistung, die zeitweise gefährlich nahe an ein Chaos grenzte. BBC

Daily Mail: "England mangelte es gegen Dänemark an Selbstvertrauen und Zusammenhalt. Gareth Southgate muss seinen Plan aufgeben, wenn die Three Lions triumphieren wollen."

BBC: "Southgates Strategie, Trent Alexander-Arnold im zentralen Mittelfeld einzusetzen, ist nach einer englischen Leistung, der es an Struktur und Energie fehlte und die zeitweise gefährlich nahe an ein Chaos grenzte, sicherlich vorbei. Alexander-Arnold darf nicht als Sündenbock herhalten, als Feigenblatt, um das Unwohlsein zu vertuschen, das England unter Southgate seit dem Führungstor im Auftaktspiel gegen Serbien befallen hat, denn das liegt genauso sehr, wenn nicht sogar mehr, am Trainer als an dem Spieler, der auf einer anderen Position eingesetzt wird."

DÄNEMARK:

Politiken: "Gegen einen der großen Favoriten der Europameisterschaft und mit Tausenden von brüllenden Briten im Rücken zeigten die dänischen Jungs, was in ihnen steckt. Sie kamen nicht nur zurück und holten ein 1:1-Unentschieden. Sie zeigten eine Leistung, die den Glauben an einen unterhaltsamen dänischen Fußballsommer in unserem Nachbarland wieder aufleben lässt."



Jyllands-Posten: "Im Moment zeigt der Pfeil in die richtige Richtung, denn die dänische Nationalmannschaft zeigte sich in der Begegnung mit dem EM-Favoriten aus England von ihrer besten Seite."



DR: "England wurde als einer der großen Anwärter auf den EM-Titel gehandelt, von dem alle europäischen Nationalspieler derzeit träumen. Doch im Gruppenspiel am Donnerstag gegen die dänische Fußball-Nationalmannschaft wurden sie eines Besseren belehrt."

Slowenien - Serbien 1:1

SERBIEN:

rts.rs: "Luka Jovic rettete Serbiens Hoffnung auf den Einzug in die K.-o.-Runde. (...) Mit einem meisterhaften Tor gab Luka Jovic den 'Adlern' die Hoffnung, die K.-o.-Runde des Turniers erreichen zu können."

Luka Jovic war schneller als der Abpfiff. blic.rs

nova.rs: "Jovics Kraftakt in der Nachspielzeit verhinderte das Desaster, Serbien entkam gegen Slowenien dem Abgrund."



blic.rs: "Serbien entging der Niederlage in letzter Minute: Luka Jovic war schneller als der Abpfiff, wir sind noch am Leben bei der EURO!"



SLOWENIEN:

24ur.com: "Serbien holte in letzter Sekunde einen Punkt gegen ein fantastisches Slowenien. Ein Remis mit dem Beigeschmack der Niederlage. Eine herausragende Leistung, die mit drei Punkten hätte belohnt werden müssen."



delo.si: "Auf das große Tor folgte in München die noch größere Enttäuschung - die Serben punkteten in letzter Sekunde. Slowenien blieb im zweiten EM-Spiel ungeschlagen, verließ das Stadion in München aber enttäuscht. Es stand kurz vor seinem historischen ersten Sieg bei der Europameisterschaft."