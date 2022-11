Spanien-PK nur mit Flick: DFB droht Geldstrafe durch die FIFA

Der DFB riskiert eine Geldstrafe durch die FIFA, weil am Samstag nur Bundestrainer Hansi Flick (57) an der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz teilnehmen wird.

Die Reise ins Medienzentrum nach Doha hätte sich Hansi Flick gerne erspart. Dass kein Spieler ihn begleiten wird, war bereits vermutet worden. Dies wird nun auch tatsächlich so kommen, das bestätigte der DFB am Samstag auf Anfrage.

Laut FIFA-Regularien sind die WM-Teilnehmer dazu verpflichtet, eine Pressekonferenz am Vortag eines Spiels mit dem Nationaltrainer sowie einem Spieler abzuhalten. In Artikel 44 der Turnierordnung ist diese Regel festgehalten, was also die FIFA auf den Plan rufen wird. Eine Geldstrafe droht.

Aufgrund der Entfernung des abgelegenen Teamquartiers ganz im Norden Katars hatte der DFB die Pressekonferenz eigentlich auf dem eigenen Trainingsgelände in Al-Shamal abhalten wollen. Dieser Vorstoß fand bei der FIFA allerdings kein Gehör. Der Weltverband bestand darauf, dass die PK im Medienzentrum stattfindet.

Deswegen machte sich Flick am Samstag ohne die Begleitung eines Spielers des 26-köpfigen Kaders auf die rund einstündige Fahrt in die Hauptstadt. Anschließend geht es dieselbe Strecke zurück, um rechtzeitig das Abschlusstraining am Abend (17.30 Uhr, MEZ) in Al-Shamal halten zu können.

Verlieren verboten

Der DFB setzt damit ein Zeichen. Zu wichtig ist die Vorbereitung auf das schon alles entscheidende Spiel gegen Spanien. Am Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der Weltmeister von 2014 auf den von 2010. Bei einer zweiten Niederlage wäre die deutsche Mannschaft wie schon 2018 bereits in der WM-Gruppenphase gescheitert - sofern das zum Auftakt nach der Pause begeisternde Japan gegen die schwachen Costa Ricaner mindestens einen Punkt holt. Angesichts des 0:7 der Zentralamerikaner zum Start gegen Spanien alles andere als unwahrscheinlich.