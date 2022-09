Spanien muss in Portugal siegen - Hält Norwegen Serbien in Schach?

Die Nations League biegt auf die Zielgerade ein - und für zahlreiche Teams geht es noch um so einiges. Portugal und Spanien spielen untereinander ein Finalticket aus, während die Schweiz erstklassig bleiben möchte. Für Norwegen und Serbien geht es in Oslo um den Aufstieg in Liga A. Ein Überblick ...

Droht mit Spanien das Final Four zu verpassen: Pedri. IMAGO/Laci Perenyi