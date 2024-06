Spanien muss in Olympia-Vorbereitung auf Gedeon Guardiola verzichten

Rückschlag für die spanische Nationalmannschaft: Zum Ende der ersten Vorbereitungsphase hat sich Routinier Gedeon Guardiola verletzt und muss in der zweiten von insgesamt drei Etappen bis zu den Olympischen Spielen vorerst aussetzen.

Wie der spanische Handballverband mitteilte, hat sich Gedeon Guardiola zum Ende der ersten Vorbereitungswoche eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen und muss in der zweiten Vorbereitungsphase auf die Olympischen Spiele vorerst aussetzen.

Vom 19. bis 25. Juni hat die spanische Nationalmannschaft in Hoznayo die Vorbereitung auf Olympia begonnen. Der zweite Lehrgang beginnt am 30. Juni in Esplugues de Llobregat und dauert bis zum 07. Juli an. Dabei stehen auch zwei Spiele gegen Argentinien an - dann allerdings ohne Guardiola. Mannschaftsarzt Juan José Muñoz Benito hat entschieden, dass der spanische Nationalspieler beim Trainingslager in Katalonien pausieren muss, um seine Fortschritte abzuwarten.

Als Ersatz hat Nationaltrainer Jordi Ribera Kreisläufer Adrià Figueras für die nächste Etappe des Trainingslagers einberufen. Der 36-Jährige soll am kommenden Sonntag (30. Juni) zum Rest der Mannschaft dazustoßen.

In genau einem Monat bestreiten die Spanier gegen Slowenien ihr erstes Vorrundenspiel in Paris. Weitere Gruppengegner bei den Olympischen Spielen sind Japan, Kroatien, Schweden und Deutschland.

