Spanien mit Olmo, zwei Real-Akteuren und ohne Sergio Ramos gegen das DFB-Team

Spaniens WM-Kader hält kaum Überraschungen parat. Der deutsche Gruppengegner verzichtet unter anderem auf Sergio Ramos.

Bislang war Luis Enrique immer für Überraschungen gut, wenn es um Kadernominierungen für La Roja ging. Der WM-Kader bot aber nichts Sensationelles. Eine der interessantesten Fragen im Vorfeld war, ob Borja Iglesias mit nach Katar reist - der Coach verzichtete auf den bulligen Betis-Stürmer. Auch Teamkollege Sergio Canales, Iago Aspas (Celta Vigo), Gerard Moreno (Villarreal) sowie die Legionäre Sergio Ramos (PSG), Thiago (Liverpool) und Torhüter Kepa (Chelsea) fehlen auf der Liste.

WM 2o22 in katar Die "deutsche" Gruppe E

"Es ist eine großartige Nachricht, Sergio Ramos nach anderthalb Jahren mit Verletzungen wieder auf dem Platz zu sehen", hatte Luis Enrique im September erklärt und eine Nominierung nicht ausgeschlossen. Zuletzt war der Abwehrspieler im März 2021 für die Seleccion nominiert worden. "Es gibt Spieler, die nicht berücksichtigt wurden und aufgrund ihrer Verdienste ebenfalls auf der Liste stehen sollten", erklärte der 52-Jährige. "Ich habe volles Vertrauen in diesen Kader."

Zu dem auch ein Bundesliga-Akteur gehört: Leipzigs Dani Olmo durfte sich über eine Nominierung freuen. Etwas zittern musste der lange verletzte Ansu Fati - sein Name wurde als allerletzter von Luis Enrique in den Raum geworfen. Mit von den Partien sind auch Valencias Abwehrspieler Hugo Guillamon (22, drei Länderspiele/ein Tor) und Bilbao-Angreifer Nico Williams (20, zwei Länderspiele/kein Tor).

"Das ist die Nationalmannschaft von Luis Enrique. Wir werden nicht vor Angst sterben", versprach der Coach. Los geht es für die Furia Roja am 23. November gegen Costa Rica, vier Tage später steht das Duell mit Deutschland an. Die Partie gegen Japan am 1. Dezember bildet den Abschluss der Gruppe.

Das WM-Aufgebot Spaniens

Tor: Unai Simon, Robert Sanchez, David Raya

Abwehr: Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Gaya

Mittelfeld: Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke

Angriff: Ferran Torres, Pablo Sarabia, Yeremy Pino, Alvaro Morata, Marco Asensio, Nico Williams, Ansu Fati, Dani Olmo