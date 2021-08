Spanien krönt Aufholjagd gegen Schweden mit Halbfinal-Einzug

Frankreich, Dänemark und Spanien haben das Halbfinale im olympischen Handball-Turnier schon erreicht. Die Iberer benötigten dafür eine respektable Aufholjagd.

Rekordweltmeister Frankreich ließ dem krassen Außenseiter Bahrain beim 42:28 (21:14) keine Chance und erreichte damit zum vierten Mal in Folge die Runde der letzten Vier. 2008 und 2012 war Frankreich Olympiasieger, 2016 in Rio gewann das Team um Superstar Nikola Karabatic die Silbermedaille.

Spanien macht 25:29 wett

Im zweiten Viertelfinale besiegte Spanien nach einer Aufholjagd den Vizeweltmeister Schweden mit 34:33 (18:20). Der Europameister lag in der zweiten Halbzeit schon mit 25:29 zurück, ehe er das Spiel noch drehte. Spanien greift damit erstmals seit dem Bronzegewinn 2008 wieder nach einer Medaille.

Gegner im Halbfinale ist Topfavorit Dänemark, der seiner Rolle beim 31:25 (13:12) gegen Norwegen gerecht werden konnte. Nachdem die Dänen in der ersten Halbzeit noch einem Gegner auf Augenhöhe gegenüberstanden, waren sie in der zweiten Halbzeit klar überlegen und sorgen schnell für einen größeren Vorsprung.

Zieht Deutschland nach?

Die Franzosen treffen in ihrem Halbfinale am Donnerstag auf den Sieger der Partie zwischen Deutschland und Ägypten. Bester Werfer beim lockeren Sieg gegen Bahrain war Kentin Mahe mit neun Treffern. Karabatic, der in Tokio seine fünften Olympischen Spiele bestreitet, erzielte zwei Tore.