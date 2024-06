"Spanien holt den Champagner raus" - "Heiliger Gigio"

Die Schweizer Medien feiern "zwei Unbekannte", die spanischen einen "16-jährigen Erwachsenen" und die italienischen Retter Donnarumma: Die internationalen Pressestimmen zum zweiten EM-Tag.

Schweiz - Ungarn 3:1

Tagesanzeiger: "Oh, was für ein Spiel! Was für ein Start! Was für ein Ende! Und was für ein Zittern, bis Breel Embolo den Match für die Schweiz gegen die Ungarn mit dem 3:1 in der Nachspielzeit entscheidet!"



Blick: "Joker Embolo und zwei Überraschungen stechen. Yakin zaubert Nati zum EM-Traumstart."



Luzerner Zeitung: "Die Nati überzeugt zum EM-Auftakt gegen Ungarn - Embolo und zwei Unbekannte sorgen für Partystimmung. Der erste Schritt in den EM-Achtelfinal ist gemacht."



NZZ: "Embolos märchenhaftes Comeback im Nationalteam rundete einen aussergewöhnlichen Schweizer Auftakt in die Fussball-Europameisterschaft ab."

Spanien - Kroatien 3:0

As: "So beginnt eine Europameisterschaft. Spanien besiegt Kroatien mit einem tollen Tor und der Vorlage von Fabian. Morata und Carvajal komplettieren das 3:0 in Berlin. Lamine (Yamal) glänzt."

Marca: "Spanien holt den Champagner raus. Das spanische Team besiegt Kroatien überzeugend, angetrieben durch die Effektivität von Morata, die Kreativität von Fabian Ruiz und den Funken und die Kühnheit von Lamine Yamal, einem 16-jährigen Erwachsenen."

El Pais: "Spanien lädt zum Träumen ein. Das Team besiegt Kroatien mit einer brillanten ersten Halbzeit, angeführt von Fabian und Lamine Yamal."



Daily Mail: "La Roja startet die EM 2024 mit Stil und lässt die Zweifler mit einem kolossalen Sieg verstummen. Sie holen äußerst wichtige drei Punkte in der Todesgruppe."

Italien - Albanien 2:1

Gazzetta dello Sport: "Bajrami erschreckt uns, dann stoßen Bastoni und Barella Albanien um. Ein schönes Debüt für Italien. Optimale erste Halbzeit nach dem anfänglichen Schock und dem geschenkten Tor für Bajrami."



Corriere dello Sport: "Italien, du bist schön. Bajrami erschreckt die Azzurri zum Start, Bastoni und Barella schenken Spalletti den Sieg. Was für ein Nervenkitzel im Finale: Donnarumma rettet den Sieg gegen Manaj. Schock-Start und glückliches Ende dank des heiligen Gigio Donnarumma."

Tuttosport: "Wahnsinn von Dimarco, Ausgleich durch Bastoni, Barella streckt Albanien nieder: Italien startet mit drei Punkten. In einem finale mit Nervenkitzel rettet uns Donnarumma."



Corriere della Sera: "Italien überwindet den Schock-Start und schlägt Albanien. Die unmittelbare und wütende Reaktion der Azzurri ist eine schöne Basis, auf die sich aufbauen lässt."

The Guardian: "Die Erwartungen an die neu formierte Mannschaft von Luciano Spalletti waren gering, doch der Sieg gegen den krassen Außenseiter des Turniers, der trotz eines großen Schreckens in der ersten Minute errungen wurde, wurde letztlich mit der gewohnten Autorität errungen. Alessandro Bastoni und Nicolo Barella waren in einer bemerkenswerten Anfangsviertelstunde mit entscheidenden Aktionen zur Stelle, und der Rest war eine gelungene Übung in der Art von Spielführung, die einst ein nationaler Zeitvertreib zu sein schien."