Spanien historisch schlecht: Die ersten EM-Abschlussplatzierungen

Zum ersten Mal wurde eine Handball-Europameisterschaft mit 24 Teams in nur einem Land ausgetragen. Das Turnier in Deutschland werden speziell die Spanier nicht in guter Erinnerung behalten. Ein Überblick über die EM-Abschlussplatzierungen.

Leerer Blick: Viran Morros musste mit Spanien bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. imago images