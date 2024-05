Alu-Pech und Doppelschlag: Spanien verliert Auftakt gegen Portugal

Trotz eigener Führung hat Spanien den Auftakt der U-17-Europameisterschaft verloren. Gegner Portugal antwortete noch vor der Pause per Doppelschlag und hatte auch das Aluminium auf seiner Seite.

Spanien hat zum ersten Mal den Auftakt zu einer U-17-Europameisterschaft verloren. In ihren zuvor 15 Spielen hatten die Iberer keine Niederlage einstecken müssen, die jüngsten sieben Auftaktmatches wurden gewonnen. Dabei ging das Spiel gegen Portugal nahezu perfekt los. Das Team von Trainer Hernan Perez begann druckvoll und verzeichnete durch Junyent schnell einen Pfostenschuss. Keeper Diogo Ferreira lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen ans Aluminium (15.).

Kurz darauf sah der Torhüter allerdings nicht gut aus: Er stellte nur einen Mitspieler in die Mauer, Yanez schoss aus rund 25 Metern halbrechter Position per Aufsetzer ein (19.).

Portugal dreht die Partie

Dann erwachten aber auch die Junioren aus dem Nachbarland und drehten bis zur Pause durch Cardoso Varela (25.) nach einem Dribbling und Mora mit einem Schuss unter die Latte (33.) die Partie.

Vor allem nach dem Seitenwechsel drückte Spanien nochmal, doch Portugal hielt den knappen Vorsprung. Auch weil der eingewechselte Otorbi nach einem Solo am Pfosten scheiterte (46.) und in der Schlussphase an Diogo Ferreira (83.).

Am zweiten Spieltag ist Spanien gegen Frankreich (Freitag, 19.30 Uhr) somit in der Gruppe D schon unter Druck. Zeitgleich trifft Portugal auf England.