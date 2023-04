Nach langer Verletzungspause: Hegerberg trifft bei Norwegens Niederlage gegen Spanien

Die norwegische Frauen-Nationalmannschaft hat ihr Freundschaftsspiel gegen Spanien verloren, konnte sich aber über die Rückkehr von Ada Hegerberg samt Treffer freuen.

Sieben Monate musste Ada Hegerberg aufgrund einer schweren Verletzung am Bein pausieren. Nun steht die norwegische Stürmerin wieder auf dem Platz - und trifft auch für das Nationalteam wieder auf Anhieb.

Bei ihrem Verein Olympique Lyon ist Hegerberg ihr Comeback bereits gelungen: Ende März traf die 27-Jährige eine Minute nach ihrer Einwechslung gegen EA Guingamp (6:0), zum 7:0 gegen Le Havre steuerte sie am vergangenen Wochenende ebenfalls einen Treffer bei.

Für Norwegen spielt Hegerberg von Beginn an und trifft

Bei der Rückkehr ins norwegische Nationalteam, dem Freundschaftsspiel gegen Spanien, stand Hegerberg in der Startelf - und auch hier gelang ihr auf Anhieb ein Tor. In der 20. Minute traf die Stürmerin zum zwischenzeitlichen Ausgleich, den die spanische Doppeltorschützin Jenni jedoch nur zwei Minuten später wieder wettmachte. Zwei weitere Treffer kurz nach der Pause, in der Hegerberg ausgewechselt wurde, beschlossen die Niederlage der Norwegerinnen.

Das nächste Länderspiel der Norwegerinnen - und somit die nächste Gelegenheit für Hegerberg, Tore nach der monatelangen Verletzungspause zu sammeln - steigt am Dienstag (18.30 Uhr) gegen Schweden.