Gelungene EM-Generalprobe: Spanien zwei Nummern zu groß für Nordirland

Die spanische Nationalmannschaft hat ihre EM-Generalprobe mit Bravour gelöst. Auch ein Gegentreffer nach 68 Sekunden brachte die Furia Roja gegen Nordirland nicht aus dem Konzept.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente, der in Cubarsi, Llorente und Aleix Garcia jüngst drei Spieler aus seinem endgültigen EM-Aufgebot gestrichen hatte, nahm auch nach dem 5:0 gegen Andorra einige Veränderungen vor. Bis auf Pedri und Morata tauschte der 62-Jährige seine komplette Startelf aus.

Spanien nach 68 Sekunden in Rückstand

Nahezu sinnbildlich für die zahlreichen Umstellungen präsentierten sich die Hausherren in der Anfangsphase, denn bereits nach 68 Sekunden zappelte der Ball im Netz der Furia Roja. Ohne Gegnerdruck kam Ballard nach Boyd-Munces Flanke mit dem Kopf an die Kugel und sorgte für einen frühen Stimmungsdämpfer auf Mallorca.

Die Mannen von Michael O'Neill, die nicht an der EM teilnehmen, hielten den Druck zwar vorerst hoch, fielen der spanischen Qualität im Anschluss allerdings doch zum Opfer. Auf Pedris platzierten und wuchtigen Distanzschuss zum 1:1 (12.) folgte ein Kopfball von Morata, der die favorisierten Gastgeber nach 18 Minuten auf die Siegerstraße brachte.

Pedri und Fabian sorgen für klare Verhältnisse

Fortan dominierte Spanien das Spiel, strahlte enorme Ballsicherheit aus und erarbeitete sich weitere Chancen. Bei Fabians Versuch aus der zweiten Reihe war Peacock-Farrell noch zur Stelle (22.), sieben Minuten später musste sich der nordirische Schlussmann gegen Doppelpacker Pedri aus etwa elf Metern dann doch geschlagen geben.

Dass Fabian für den EM-Mitfavoriten in der 35. Minute nach punktgenauer Vorarbeit von Lamine Yamal sogar nochmals erhöhte, ging aufgrund der klaren Spielanteile - zwischenzeitlich über 80 Prozent Ballbesitz - definitiv in Ordnung.

Oyarzabal sticht erneut als Joker

An der Dominanz der Hausherren sollte sich auch in Folge des Wiederanpfiffs nichts ändern. Eine Viertelstunde hielten die Nordiren ihren Kasten sauber, ehe sich auch ein spanischer Joker in die Torschützenliste eintragen konnte. Oyarzabal, der gegen Andorra gleich dreimal nach seiner Einwechslung getroffen hatte, schob nach Lamine Yamals zweiter Vorlage zum 5:1 ein.

Dass nicht nur Spaniens Feldspieler, sondern auch Schlussmann Unai Simon in EM-Form ist, bewies der 26-Jährige indes noch einmal in der 73. Minute, als er gegen Price reaktionsschnell abtauchte und den zweiten Gegentreffer verhinderte.

Die Spanier, die in Person von Joselu noch eine aussichstreiche Möglichkeit auf das 6:1 ungenutzt ließen (79.), starten am kommenden Samstag im Berliner Olympiastadion gegen Kroatien in die Europameisterschaft (18 Uhr). Die Kroaten wiederum hatten ihre EM-Generalprobe bereits am frühen Samstagabend mit einem 2:1 in Portugal erfolgreich bestritten.