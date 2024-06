Entscheidung vor dem Seitenwechsel: Spanien schlägt Kroatien zum Auftakt klar

Ein spanischer Auftakt nach Maß: In Berlin beging La Roja am frühen Samstagabend einen furiosen Start in die Europameisterschaft und schlug den WM-Dritten aus Kroatien dank einer effektiven Leistung im ersten Durchgang klar mit 3:0. Spaniens Mittelfeldmann Fabian glänzte mit einem Tor und einer Vorlage.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente imponierte die Leistung seines Teams bei der EM-Generalprobe (5:1 gegen Nordirland) offenbar so sehr, dass er kein einziges Mal wechselte und dieselbe Elf ins Rennen schickte. Das bedeutete einerseits, dass Leverkusens Grimaldo, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu einem der besten Spieler der Liga zählte (kicker-Notendurchschnitt 2,58), Cucurella den Vortritt lassen musste - und andererseits, dass Lamine Yamal (Barcelona; 16 Jahre, 338 Tage) zum jüngsten Spieler der EM-Geschichte wurde.

Ebenso zufrieden mit dem letzten Testspiel vor dem Turnier in Deutschland war Kroatiens Coach Zlatko Dalic, der im Vergleich zum 2:1 gegen Portugal auch keine Veränderungen vornahm, damit unter anderem den Bundesliga-Legionären Stanisic (Leverkusen/FC Bayern), Majer (Wolfsburg) und Kramaric (Hoffenheim) von Beginn an das Vertrauen schenkte.

Verhaltener Beginn

Die erste Partie in Gruppe B begann durchaus verhalten, beide Mannschaften tasteten sich auf dem Rasen des vollbesetzten Olympiastadions, in welchem die kroatischen Anhänger klar in Überzahl waren, zunächst ab und scheuten den Vorwärtsgang. Einzig Moratas ungefährlicher Schuss in Minute sieben ließ anmuten, dass La Roja die Anfangsphase als etwas aktiveres Team bestritt, während die Kroaten zurückgezogen und abwartend agierten.

Erst nach rund 20 Minuten kamen die Kroaten besser ins Spiel, die Spanier liefen hinterher und drohten die anfängliche Sicherheit aus den Händen zu geben. Doch in die beste Phase der Kockasti hinein, in der Budimir eine Halbfeld-Flanke von Stanisic vorbeiköpfte (23.), schlugen die Spanier eiskalt zu. Nach Fabians Steilpass in die Schnittstellte zog Kapitän Morata vors Tor und überwand Livakovic zum Führungstreffer (29.).

Auf der Gegenseite wollte Kroatien die direkte Antwort herbeiführen, den Flachschuss von Kovacic hielt Unai Simon fest (30.). Von nun an war ordentlich Feuer drin im Westen der Hauptstadt: Zuerst nutzte Fabian ein Pedri-Zuspiel an der Strafraumkante aus, ließ bei seinem Dribbling drei Kroaten aussteigen und vollendete die sehenswerte Aktion ins rechte untere Eck (32.), dann verhinderte Spaniens Tormann wie schon nach dem ersten Treffer seiner Vorderleute den Anschluss. Brozovics Distanzschuss wehrte der Stammkeeper von Athletic Bilbao in die Füße von Majer ab, dessen Abstauber nur ans Außennetz ging (34.).

Erzielte den Treffer zum 3:0-Endstand: Daniel Carvajal. IMAGO/Schwörer Pressefoto

Den Kroaten war ob des Zwei-Tore-Rückstands ein gewisser Tatendrang anzumerken, doch auch Gvardiols Abnahme aus kurzer Distanz fand nicht den Weg ins Tor (41.). Derweil blieben die Spanier auf der Gegenseite effizient und trafen noch vor der Pause ein drittes Mal. Nach einer Flanke von Lamine Yamal hielt Real-Legionär Carvajal seinen Fuß rein und erzielte den 3:0-Halbzeitstand (45.+2).

Spanier verpassen Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Spanier gleich zwei große Möglichkeiten auf die endgültige Vorentscheidung. Sowohl Lamine Yamal (52., Livakovic parierte stark) als auch Morata (53.) ließen die letzte Konsequenz vermissen. Und auch auf der Gegenseite kamen die Kroaten vors Tor, doch bei Stanisics Schuss auf Höhe des rechten Pfostens schmiss sich Cucurella in den Weg und blockte noch entscheidend ab (55.). Bei Kramarics anschließendem Kopfball reagierte Unai Simon stark.

Kroatischer Elfmeter-Nachschuss zählt doch nicht

Das Duell der beiden Schwergewichte flachte ab, viele Wechsel auf beiden Seiten ließen nur noch wenig Spielfluss zu. So kamen die Kroaten lange nicht mehr vors spanische Tor, ehe sich Unai Simon kurz vor dem Anbruch der Schlussphase einen Patzer leistete und Kroatiens Majer anschoss. Nachdem der Wolfsburger auf Petkovic querlegte, stoppte Rodri den Angreifer von hinten und verursachte einen Elfmeter (78.). Der Gefoulte führte selbst aus, scheiterte aber am Hintermann der Roja. Perisic allerdings schaltete am schnellsten und bediente direkt wieder Petkovic, sodass es kurzzeitig nur noch 1:3 stand (80.), doch der Video-Assistent (Stuart Attwell) sollte das letzte Wort haben.

Weil Ex-Bayern-Akteur Perisic zu früh in den Strafraum startete, erhielt der Treffer nachträglich keine Anerkennung (82.). Danach passierte nichts mehr, Spanien brachte den souveränen Vorsprung über die Zeit und durfte nach einer fünfminütigen Nachspielzeit einen klaren EM-Auftaktsieg gegen Kroatien bejubeln.

Am 2. Spieltag trifft Spanien am Donnerstagabend (21 Uhr) auf Italien. Tags zuvor ist Kroatien bereits gegen Albanien im Einsatz (15 Uhr).