Die dritte Führung reicht: Italiens U 19 zieht ins EM-Finale ein

Italien hat das zweite Halbfinale verdient mit 3:2 gegen Spanien gewonnen und steht im Endspiel der U-19-EM. Zweimal kamen die Spanier nach einem Gegentor zurück, vom dritten Rückstand erholten sie sich aber nicht mehr.

Im Kampf um das Finale der U-19-Europameisterschaft standen sich am Donnerstagabend Italien und Spanien gegenüber. Wer sollte den Portugiesen, die sich im Halbfinale zuvor souverän gegen Norwegen durchgesetzt hatten (5:0), ins Endspiel folgen?

Italien besser - Iribarne rettet mehrfach

Im ersten Durchgang machten die Italiener jedenfalls einen besseren Eindruck. Die Squadra Azzurra hatte zwar etwas weniger Ballbesitz, machte aus diesem aber deutlich mehr als die Spanier. Dreh- und Angelpunkt des italienischen Spiels war Pio Esposito, der bereits in der 4. Minute Vignatos Chance aus spitzem Winkel vorbereitete. Wenig später scheiterte er gleich zweimal per Kopf an Keeper Iribarne, der doppelt glänzend parierte und seine Mannschaft vor dem Rückstand bewahrte (8., 13.).

Die spanische U 19 suchte Lücken im Defensivverbund der Italiener, fand diese aber selten, weshalb lange Zeit keine hundertprozentige Torchance bei den Bemühungen heraussprang. Anders auf der anderen Seite, wo Pisilli einen Fehlpass abfing, frei vor Iribarne allerdings ebenfalls zweiter Sieger blieb. Dem Keeper hatten es die Spanier zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging.

Vignato trifft nach Iribarne-Patzer

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs stand Iribarne im Mittelpunkt - diesmal aber nicht im positiven Sinne: Einen eigentlich harmlosen Schuss von Vignato aus der zweiten Reihe ließ der spanische Schlussmann zum 0:1 durchrutschen (52.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Barbera näherte sich erst aus der Distanz an (55.), um dann wenige Zeigerumdrehungen später sehenswert zum Ausgleich einzunetzen (58.).

Spanien schlägt doppelt zurück

Danach ging es hin und her: Die Italiener blieben unbeeindruckt und gingen nach Pisillis kleinem Sololauf wieder verdient in Führung (66.), nur um sich in der 74. Minute durch Gasiorowskis abgelenkten Abschluss den erneuten Ausgleich zu fangen: Bei einer Standardsituation fälschte Regonesi ins eigene Tor ab.

In der Schlussphase war alles offen, beide Mannschaften spielten auf den Sieg - mit dem besseren Ende für Italien: Lipani lief bei einer Ecke von rechts ein und vollendet aus vollem Lauf per Kopf zum 3:2-Endstand (85.). Damit steht die U 19 der Squadra Azzurra im EM-Finale, wo sie am Sonntag auf Portugal trifft.