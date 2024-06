Das letzte Pflichtspiel beider Teams ist noch nicht allzu lange her: Am 19. November 2023 gewann Spanien sein Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen die Georgier in Valladolid mit 3:1. Das Hinspiel in Tiflis hatte Spanien am 8. September gar mit 7:1 gewonnen. Dabei wurde Lamine Yamal zu Spaniens jüngstem Torschützen in A-Länderspielen.