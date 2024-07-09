Unai Simon - Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian, Dani Olmo - Lamine Yamal, Morata, N. Williams
Reservebank:
Alex Remiro (Tor), Raya (Tor), Grimaldo, Vivian, Alex Baena, Fermin, Merino, Zubimendi, Ayoze, Ferran Torres, Joselu, Oyarzabal
Trainer:
de la Fuente
Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Theo - Tchouameni, Kanté, Rabiot, Dembelé - Kolo Muani, Mbappé
Reservebank:
Areola (Tor), Samba (Tor), Clauss, Konaté, F. Mendy, Pavard, Camavinga, Coman, Fofana, Zaire-Emery, B. Barcola, Giroud, Griezmann, Thuram
Trainer:
Deschamps