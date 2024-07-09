Europameisterschaft

Europameisterschaft Liveticker

Europameisterschaft 2024, Halbfinale
Spanien
Spanien
Spanien
in Kürze
Frankreich
Frankreich
Frankreich

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19:53 Uhr
Nun ist auch die französische Elf bekannt, in der sich zwei Veränderungen zum Viertelfinal-Spiel gegen Portugal ergeben, das "Les Bleus" nach 120 torlosen Minuten erst im Elfmeterschießen mit 5:3 für sich entschieden. Der zuletzt gesperrte Rabiot verdrängt Camavinga auf die Bank, außerdem startet Dembelé für den blassen Griezmann.
19:21 Uhr
Frankreichs Coach Didier Deschamps vor der Partie.
Und die Franzosen? Die können personell aus dem Vollen schöpfen, lassen aber noch mit ihrer Anfangsformation auf sich warten. Trotz bislang wenig überzeugender Auftritte des WM-Finalisten von 2022 - aus eigener Kraft hat Frankreich erst ein Tor erzielt - hat auch Didier Deschamps zuletzt nicht groß rotiert, große Überraschungen sind heute nicht zu erwarten.
19:13 Uhr
De la Fuente bringt also wie erwartet drei Neue: Die Routiniers Jesus Navas und Nacho als erste Alternativen in der Defensive - und Viertelfinal-Matchwinner Dani Olmo (ein Tor, eine Vorlage) im Offensiv-Zentrum. Auf den Flügen sollen wieder einmal Lamine Yamal und Nico Williams für Wirbel sorgen, im Mittelfeld Rodri und Fabian die Fäden ziehen.
19:09 Uhr
Die Verteidiger Carvajal und Le Normand fehlen nach dem 2:1-Sieg gegen Deutschland am Freitag gesperrt, zudem ist das Turnier für Pedri aufgrund einer Knieverletzung gelaufen. Bei ihrer Aufstellung lässt sich "La Roja" dennoch früh in die Karten blicken - bereits zwei Stunden vor Anpfiff ist die Anfangsformation bekannt.
19:04 Uhr
Es ist das Aufeinandertreffen zweier Top-Favoriten: Die Spanier überzeugten im bisherigen Turnierverlauf durch ihre stabile Defensive, ein gut harmonierendes Mittelfeld-Trio sowie ansehnlichen, temporeichen Offensivfußball - und sorgten dadurch im Viertelfinale für das EM-Aus der DFB-Elf. Gegen die Equipe Tricolore kann Trainer Luis de la Fuente allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen.
19:03 Uhr
Nach zwei Tagen Pause ist die EM zurück - und sucht nach dreieinhalb Turnierwochen ihren ersten Finalisten! In München stehen sich Spanien und Frankreich gegenüber und wollen ab 21 Uhr den letzten Schritt ins Endspiel gehen.

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Begegnungen

Spanien
Spanien
in Kürze
Frankreich
Frankreich

Aufstellung

Unai Simon - Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian, Dani Olmo - Lamine Yamal, Morata, N. Williams

Reservebank:
Alex Remiro (Tor), Raya (Tor), Grimaldo, Vivian, Alex Baena, Fermin, Merino, Zubimendi, Ayoze, Ferran Torres, Joselu, Oyarzabal

Trainer:
de la Fuente

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Theo - Tchouameni, Kanté, Rabiot, Dembelé - Kolo Muani, Mbappé

Reservebank:
Areola (Tor), Samba (Tor), Clauss, Konaté, F. Mendy, Pavard, Camavinga, Coman, Fofana, Zaire-Emery, B. Barcola, Giroud, Griezmann, Thuram

Trainer:
Deschamps

Taktische Aufstellung

Bilder

Frankreichs Coach Didier Deschamps vor der Partie. Frankreichs Topstar Kylian Mbappé.
Alvaro Morata +2 Diese spanischen Fans sind bereit. Alle Bilder