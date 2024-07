Lamine Yamals und Dani Olmos Einzelaktionen: Spanien erster EM-Finalist

Spanien siegt als erstes Team überhaupt auch in seiner sechsten Partie einer Europameisterschaft und bucht das Final-Ticket. Binnen vier Minuten drehten die Iberer gegen Frankreich beim 2:1 das Spiel.

Das offensivstärkste Team duellierte sich mit den Minimalisten - dementsprechend vorhersehbar war die Spielanlage. Spanien, das im Vergleich zum 2:1-Erfolg n.V. gegen Deutschland wie erwartet mit Dani Olmo, Nacho sowie Jesus Navas für die fehlenden Pedri (Knieverletzung), Carvajal und Le Normand (beide gesperrt) begann, setzte sich wie erwartet sofort in der gegnerischen Hälfte fest. So verpasste Fabian per Kopf gleich auch die frühe Führung (5.).

Besser machte es auf der Gegenseite Kolo Muani für die auf Konter lauernden Franzosen. Mbappés Flanke drückte der ehemalige Frankfurter über die Linie (9.) - es war nach zwei Eigentoren das erste "eigene" Tor aus dem Spiel heraus für Les Bleus bei dieser EM. Eingeleitet hatte die Szene mit Dembelé einer von zwei Neuen nach dem Elferkrimi (5:3) gegen Portugal. Neben dem Außenspieler kehrte Rabiot nach abgesessener Sperre zurück, Camavinga und Griezmann saßen dafür zunächst nur auf der Bank.

La Roja drängte auf die direkte Antwort, tat sich aber gegen die Defensive der Equipe Tricolore zunächst schwer. Doch dann kam Lamine Yamals Auftritt: Der 16-Jährige zirkelte den Ball aus rund 30 Metern sehenswert ins Netz und krönte sich zum jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten.

Dani Olmo alleiniger Top-Scorer

An die Spitze einer anderen Statistik setzte sich vier Minuten später ein weiterer Iberer - erneut nach einer starken Einzelaktion: Dani Olmo narrte Tchouameni mit zwei Ballkontakten und übernahm mit seinem anschließenden Treffer die alleinige Führung in der Top-Scorer-Liste (drei Tore, zwei Assists). Da nach den spektakulären 25 Minuten die Partie ein wenig abflachte, war das 2:1 gleichzeitig der Halbzeitstand.

Maß genommen: Lamine Yamal trifft zum 1:1. IMAGO/AOP.Press

Nach Wiederanpfiff investierten die erstmals im laufenden Wettbewerb zurückliegenden Franzosen deutlich mehr nach vorne. Welches Risiko die Taktik beinhaltete, verdeutlichte sich gleich in der ersten Minute des zweiten Durchgangs. Maignan, der weit aus seinem Tor geeilt war, grätschte im letzten Moment Williams ab.

Tchouameni köpft Unai Simon in die Arme

Ansonsten spielten sich die wenigen Höhepunkte der zweiten 45 Minuten fast alle auf der Gegenseite ab - auch, weil die Elf von Luis de la Fuente passiver agierte. Die Bestrafung blieb aber aus. Tchouameni köpfte Unai Simon nur in die Arme (53.) und bei Dembelés Hereingabe riss der Schlussmann noch rechtzeitig die Faust hoch (60.).

Rund eine halbe Stunde vor dem Ende reagierte Didier Deschamps auch personell. Zum frischen Trio gehörte unter anderem Griezmann. Für große Torgefahr konnten aber auch die drei Joker nicht sorgen. Daher resultierte eine der besten Ausgleichschancen nicht etwa aus einer guten Kombination, sondern aus Fabians Fehler im eigenen Sechzehner: Theo ließ die Gelegenheit mit seinem schwächeren rechten Fuß allerdings ungenutzt (76.).

Mbappé vergibt Frankreichs letzte Chance

In der Schlussphase kopierte "nur noch" Mbappé (86.) einmal Lamine Yamal (81.) spiegelverkehrt - beide zogen in die Mitte, schossen aber am Tor vorbei -, sodass es letztlich beim Sieg für die Spanier blieb.

Damit sind sie die erste Mannschaft überhaupt, die bei einer EM sechsmal in Serie gewann. Während das Turnier für Frankreich also beendet ist, steht für La Roja am kommenden Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Endspiel in Berlin an. Dort warten dann entweder die Niederlande oder England, die sich am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.