"Spanien gegen Deutschland dürfte das Endspiel sein, auch wenn man es anders nennt"

Die englischen Medien befürchteten schon den nächsten "Island-Moment" und feiern Retter Bellingham, die spanischen fühlen sich bereit für Deutschland. Internationale Pressestimmen zu den EM-Achtelfinals am Sonntag.

England - Slowakei 2:1 n.V.

ENGLAND:

The Guardian: "England bewahrt den Glauben und Jude Bellingham zaubert ein spätes Wunder. Als die Fans das Stadion verließen und England in den Umfragen 20 Punkte zurücklag, sprang der Star von Real Madrid ein."

Daily Mirror: "Southgates Retter. England erreicht das EM-Viertelfinale nach wunderbaren Toren von Harry Kane und Jude Bellingham - und die Fans können es nicht glauben."

BBC: "Bellingham rettete die Engländer nach einer so schlechten Leistung, dass sein Treffer der erste Abschluss aufs Tor des Teams war. (...) Englands stotternde EURO-Reise geht weiter."

The Athletic: "Gareth Southgate stand vor seinem Island-Moment - dann kam die dramatische Wendung.



Daily Mail: "Die Three Lions siegen in einem 'Jekyll and Hyde'-Spiel mit einem Lazarus-ähnlichen Comeback nach einem 0:1-Rückstand. (...) Puh... wir sind durch! Comeback-König England sorgt für einen Rausch der Fans, als Jude Bellingham und Harry Kane gegen die Slowakei spät das Spiel drehen."

The Sun: "Fans im Traumland, als Kane & Bellingham England mit ihren Toren ins Viertelfinale schießen - nach einem frustrierenden Spiel."

SLOWAKEI:

Sportweb: "Die Sensation war zum Greifen nahe, stattdessen gab es zwei Blitztore. Die Slowaken konnten gegen den englischen Favoriten nicht bestehen."

Der Traum vom größten Sieg seit unserer Eigenstaatlichkeit ist zerflossen. Tvnoviny.sk

Sport.sk: "Die Slowakei war eine Minute vor dem historischen Aufstieg. Dennoch kam im Achtelfinale das Aus bei der EURO 2024."



Tvnoviny.sk: "Der Traum vom größten Sieg seit unserer Eigenstaatlichkeit ist zerflossen. England hat das Spiel blitzartig umgedreht und ist im Viertelfinale."

SCHWEIZ:

Berner Zeitung: "England enttäuscht gegen die Slowakei erneut, rettet sich spät in die Verlängerung, aber gewinnt am Ende doch. Nun wartet die Schweiz auf das Southgate-Team."

Blick: "Wie schon mit den Spaniern vor drei Jahren wartet auch dieses Mal ein großer Brocken auf die Nati. Trotz eines bislang dürftigen Turniers zieht auch England am Sonntagabend ins EM-Viertelfinale ein. Das Team von Trainer Gareth Southgate siegt gegen die Slowakei in extremis und nach Verlängerung 2:1."

ÖSTERREICH:

Kronen-Zeitung: "Drama gegen Slowakei. Blamage verhindert! England zittert sich weiter."



Der Standard: "Bellinghams Geniestreich verhindert Englands EM-Aus gegen Slowakei. Three Lions begannen schwach, erst Bellinghams Fallrückzieher in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte für die Verlängerung. Dort traf Kane blitzschnell."

Spanien - Georgien 4:1

SPANIEN:

Marca: "Spanien ist eine Party... und Deutschland soll zittern!"



Mundo Deportivo: "Spanien zeigt eine große Reaktion, um ins Viertelfinale einzuziehen."

AS: "Am Ende hinterließen die Tore von Rodrigo, Fabian, Nico und Olmo sowie die überwältigende Zahl von 35 Torschüssen von La Roja einen süßen Beigeschmack und das Ticket für das große Spiel am kommenden Freitag in Stuttgart. Die Gastgeber, Kroos' Deutschland, erwarten uns. Wenn wir feiern wollen, müssen wir bereit sein, mit jedem zu tanzen."



ENGLAND:

Sun: "Spanier erholen sich von frühem Schock mit gnadenloser zweiter Halbzeit und machen EM-2024-Träume des Außenseiters zunichte."

The Athletic: "Yamal (wieder) überragend, Williams' Wundertor, aufregende Georgier fahren nach Hause."



Daily Mail: "Auf Spanien wartet in der nächsten Runde eine weitaus größere Herausforderung: Das Viertelfinale gegen Deutschland am Freitagabend dürfte das Endspiel des Turniers sein, auch wenn man es anders nennt."