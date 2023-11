Darvich tritt die Ecke, bekommt den Ball aber nicht vorbei am ersten Verteidiger. Yalcinkaya probiert, den zweiten Ball aus 20 Metern direkt per Volley in Richtung Tor zu bringen, wird aber geblockt, Brunner trifft bei seinem anschließenden Fallrückzieher-Versuch nur Torwart Jimenez und nicht den Ball und verschuldet einen Freistoß.