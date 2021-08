Unwiderstehlicher Hansen sorgt für Final-Neuauflage von Rio

Das Endspiel von Rio steigt auch in Japan: Titelverteidiger Dänemark folgte Rekordweltmeister Frankreich mit einem 27:23 (14:10) gegen Spanien ins Finale.

Eine Gewissheit hatte der Titelverteidiger schon vor Anpfiff: Würde Dänemark ins Finale einziehen, gäbe es eine Neuauflage des Olympia-Finals von 2016. Denn die Franzosen hatten sich im ersten Halbfinale vor allem dank ihres bärenstarken Keepers Vincent Gerard am Ende souverän gegen Ägypten durchgesetzt.

Gegen Europameister Spanien erwischten die Dänen den besseren Start, Superstar Mikkel Hansen erzielte zwei schnelle Tore (3:1, 6.). Die erfahrenen Iberer kämpften sich allerdings rein ins Spiel, speziell Kreisläufer Adrian Figueras Trejo (fünf Tore) erwies sich einmal mehr als Waffe. Nach dem zwischenzeitlichen 5:5 musste Spanien allerdings abreißen lassen, die Dänen zogen mit einem 5:1-Lauf auf 10:6 davon (21.). Diese Vier-Tore-Führung verteidigte Dänemark auch bis zur Pause (14:10).

Hansen ist Dreh- und Angelpunkt

Nach dem Seitenwechsel schnupperte Spanien mehrmals heran, doch Dänemark spielte seine ganze Klasse und Routine aus. Allen voran Hansen (zwölf Tore bei 16 Versuchen) blieb Dreh- und Angelpunkt im Spiel des amtierenden Olympiasiegers. Dazu kam die überzeugende, bewegliche 6:0-Abwehr Dänemarks, die den Spaniern das Leben schwer machte. Mit seinem bereits zehnten Treffer stellte Hansen in der 47. Minute vom Siebenmeterstrich auf 22:19.

Angeführt vom stets gefährlichen Alex Dujshebaev auf halbrechts (fünf Tore) hielt Spanien das Spiel aber lange offen und spannend. Dafür sorgte auch Barça-Keeper Gonzalo Perez de Vargas (zwölf Paraden, 33 Prozent Fangquote). In der Crunchtime verkürzte Rechtsaußen Aleix Gomez Abello per Siebenmeter gar auf ein Tor, die Dänen drohten ein wenig den Kopf zu verlieren. Doch Keeper Niklas Landin vom THW Kiel war in den entscheidenden Momenten der dringend benötigte Rückhalt (zwölf Paraden, 38 Prozent Fangquote), vorne übernahm Mads Mensah Larsen (vier von fünf Versuchen verwandelt) von der SG Flensburg-Handewitt Verantwortung.

Nach 60 Minuten stand ein hart erkämpfter 27:23-Erfolg für Dänemark, das gegen Frankreich am Samstag (14 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) um seine zweite Goldmedaille kämpft.