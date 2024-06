Nach mauer erster Hälfte: Oyarzabal gelingt Hattrick

Am Ende auch im Ergebnis souverän gewinnt der haushohe Favorit Spanien gegen Nachbarland Andorra mit 5:0 - nicht zuletzt dank eines Hattricks von Oyarzabal nach der Pause.

Noch ohne die drei Champions-League-Sieger von Real Madrid (Carvajal, Nacho, Joselu) und mit zahlreichen Akteuren aus der zweiten Reihe ging Spaniens Nationalcoach Luis de la Fuente ins Testspiel gegen das kleine Nachbarland Andorra. Einzig Morata war beim letzten Länderspiel, dem 3:3 gegen Brasilien Ende März, ebenfalls in der Startelf gestanden.

Podcast Folge 2 jetzt online: Currywurst und Campo Bahia Im Vorfeld der WM 2014 gibt es viel Kritik am Mannschaftsquartier Campo Bahia Doch es entpuppt sich als Glücksfall für die DFB-Elf. Sportlich gesehen ist nach dem Achtelfinale gegen Algerien der Kampfgeist der Mannschaft geweckt. Aus einer Gruppe von Alphatieren wird ein Team, das zusammenhält. alle Folgen

Spanien müht sich, aber Ayoze fackelt nicht lange

Erwartungsgemäß startete Spanien mit sehr viel Ballbesitz im Spiel, entwickelte aber lange Zeit kaum Torgefahr. Andorra kam in der ersten knappen halben Stunde sogar zu ein paar Abschlüssen. In der 24. Minute allerdings ging der Favorit dennoch in Führung: Cubarsi legte nach einem Eckball per Kopf für Ayoze ab, der den Ball mit der Brust annahm und anschließend wuchtig zum 1:0-Pausenstand vollstreckte.

De la Fuente tauschte nach der Pause viermal - und gegen müde werdende Andorraner entwickelte Spanien nun auch im letzten Drittel deutlich mehr Druck und Zug zum Tor. Oyarzabal - einer der vier nach der Pause gekommenen Joker - musste den Ball nach Vorarbeit von Ayoze nur noch über die Linie drücken (53.).

Schoss wuchtig zum 1:0 für Spanien ein: Ayoze (Nr. 9). Getty Images

Oyarzabal mit Hattrick binnen gut 20 Minuten

Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte wurden die Lücken in der Abwehr Andorras immer größer. Der von Ferran Torres freigespielte Oyarzabal traf ins verwaiste Tor erst zum 3:0 (66.) und machte anschließend seinen Hattrick, diesmal im Nachschuss seines eigenen ersten Versuchs, perfekt (73.). Den 5:0-Endstand markierte schließlich Ferran Torres mit einem akkuraten Abschluss (81.).

Spanien testet vor der EM in Deutschland noch ein weiteres Mal: Am Samstag (21.30 Uhr) auf Mallorca gegen Nordirland. Anschließend startet das EM-Turnier für die Iberer in Gruppe B am Samstag (15. Juni, 18 Uhr) in Berlin mit der Partie gegen Kroatien.