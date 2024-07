Spanien, Frankreich, England, Niederlande: Das Halbfinale ist komplett

Die Europameisterschaft in Deutschland nähert sich immer mehr dem Finale an. Von 24 gestarteten Teams sind nur noch vier übrig - Spanien, Frankreich, England, Niederlande. Wer gewinnt in einer Woche?

Türkei besiegt und das EM-Halbfinale erreicht: Die vielen orangenen Niederlande-Fans feiern weiterhin. IMAGO/Shutterstock