Spanien erzielt im Olympia-Test gegen Argentinien 40 Treffer

Nach dem 32:26 (20:17) im ersten Vergleich konnte Spanien auch das zweite Testspiel gegen Argentinien für sich entscheiden: In der Olympia-Vorbereitung setzte sich das Team von Jordi Ribera am gestrigen Abend mit 40:29 (18:11) gegen die Südamerikaner durch.

Wie im ersten Vergleich hatte das favorisierte Spanien auch in der Anfangsphase des zweiten Duells einige Probleme mit Argentinien. Der Südamerikameister hielt die Partie in den ersten zehn Minuten offen, die Gastgeber sahen sich in Les Moreres in Esplugues de Llobregat sogar mit einem 4:5-Rückstand konfrontiert. Nach einer Auszeit von Jordi Ribera übernahmen die Spanier dann aber die Führung und das Kommando - zur Pause hatte sich der Favorit auf 18:11 abgesetzt.

Nach Wiederbeginn erwischte Argentinien, das sich als Südamerika-Vertreter für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert hat, den besseren Start. Spanien antwortete allerdings umgehend und hielt den Abstand in der Folge bei den sieben Toren, die bereits zur Halbzeit zwischen den beiden Teams gelegen hatten. Die Gäste mühten sich, zeigten guten Ansätze in der Offensive - konnten in der Deckung die Spanier aber nicht aufhalten. Diese erzielten im zweiten Abschnitt 22 Treffer und siegten auch in der Höhe verdient mit 40:29.

Für die Spanier endet damit die zweite Vorbereitungsphase, die dritte wird das Team dann unter anderem nach Norwegen führen - wo auch ein weiterer Test im Kalender steht. Erwartet wird, dass Nationaltrainer Jordi Ribera vor der Abreise den Kader um drei weitere Spieler reduziert. Unter Umständen könnte auch Gedeon Guardiola, der vor gut vierzehn Tagen aufgrund einer Verletzung die Vorbereitung unterbrechen musste, wieder zurückkehren.

Bei den Olympischen Spielen ist Spanien in der Gruppe A gemeinsam mit Deutschland, Schweden, Kroatien, Slowenien und Japan. Argentinien trifft in der Gruppe B auf Ägypten, Frankreich, Norwegen, Dänemark und Ungarn. Die ersten vier Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein, in diesem könnte es zu einem erneuten Duell zwischen Spanien und Argentinien kommen.

Test: Spanien - Argentinien 40 : 29 (18:11)

Spanien: Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales; Jorge Maqueda (4), Ángel Fernández (2), Álex Dujshebaev (4), Adrià Figueras (2), Imanol Garciandia (2), Abel Serdio (2), Joan Cañellas (3), Agustín Casado (4), Aleix Gómez (3), Ian Tarrafeta (3), Miguel Sánchez-Migallón, Daniel Dujshebaev (3), Kauldi Odriozola (3), Daniel Fernández (4), Javier Rodríguez (1)



Argentinien: Maciel, Bar; Fernández (2), F. Pizarro, Bono, Vainstein (1), D. Simonet (9), I. Pizarro (3), P. Simonet, Baronetto (2), Moscariello (3), Moyano (4), Fischer, Martínez (2), Mouriño (1), Parker, Bonanno (2)

