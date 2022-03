"Spaltpilz": DFB-Vize Koch wehrt sich gegen Vorwürfe von Grindel, Keller und Zwanziger

DFB-Interimspräsident Rainer Koch hat die Vorwürfe der Ex-Präsidenten Reinhard Grindel, Fritz Keller und Theo Zwanziger zurückgewiesen. Auch die Landes- und Regionalverbandspräsidenten meldeten sich zu Wort.

Grindel, Keller und Zwanziger hatten Koch in einer gemeinsamen Stellungnahme (der kicker berichtete) deutlich kritisiert und den Abschied des derzeitigen Interimschefs vom Verband gefordert. Das Trio sieht den DFB "vor einer entscheidenden Weichenstellung. Beim Bundestag in Bonn (am Freitag, Anm. d. Red.) müssen die richtigen sachlichen und vor allem personellen Entscheidungen getroffen werden, damit der Fußball wieder im Mittelpunkt steht", heißt es in einer Stellungnahme, die dem kicker vorliegt.

Beenden Sie das System Koch und sorgen Sie für einen echten Neuanfang im DFB. Appell von Reinhard Grindel, Fritz Keller und Theo Zwanziger

Darin schreiben Grindel, Keller und Zwanziger: "Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus appellieren wir an die Delegierten des DFB-Bundestages: Beenden Sie das System Koch und sorgen Sie für einen echten Neuanfang im DFB. Voraussetzung dafür ist, dass alle Delegierten in geheimen Wahlen und ohne Druck über die Zukunft des DFB entscheiden können." Keller, der im vergangenen Jahr von seinem Amt als Präsident zurückgetreten ist, wird wie folgt zitiert: "Meine Erfahrung ist: Koch ist ein Spaltpilz, er lebt von der Intrige. Sein System ist das des Beschwörens von falschen Feindbildern, des Druckausübens. Ich bin sicher, die Delegierten wissen aus eigener Erfahrung, wovon ich rede."

Diese Vorwürfe wies Koch wiederum entschieden zurück. "Die Aussagen - insbesondere von Reinhard Grindel und Fritz Keller - sind absurd. Es handelt sich um pauschale, diffamierende Äußerungen ohne jedwede Fakten und jede Substanz", teilte Koch am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Fakt ist vielmehr, dass ausschließlich persönliche Verfehlungen zu beiden Rücktritten geführt haben. Ich werde seit langem immer wieder ganz gezielt mit bösartig verbreiteten Unwahrheiten angegangen."

Die Mitglieder der Konferenz stellen sich vor den Menschen Rainer Koch. Stellungnahme der Landes- und Regionalverbandspräsidenten

Koch will sich beim DFB-Bundestag am Freitag für die Position eines Vizepräsidenten zur Wahl stellen. Er setze sich dafür ein, dass er beim Bundestag in einer geheimen Wahl gegen Silke Sinning antrete, so Koch. Diese gehört zum Wahlkampfteam von Präsidentschaftskandidat Peter Peters. Peters tritt bei der Wahl für den Chefposten gegen Bernd Neuendorf an.

Rückendeckung erhielt Koch auch von den Landes- und Regionalverbandspräsidenten. In einer vom DFB veröffentlichten Erklärung heißt es: "Die Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten missbilligt die Erklärung von drei ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Erklärung zielt ausschließlich auf die Beschädigung des Menschen Rainer Koch ab. Sie spaltet und beschädigt die Gemeinschaft aller Vereine, der Landesverbände und des DFB. Die Mitglieder der Konferenz stellen sich vor den Menschen Rainer Koch."