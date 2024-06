Spallettis Sorgen: Italiens Abwehr bricht auseinander

Italien ist Titelverteidiger, fliegt aber ein wenig unter dem Radar - das war schon vor drei Jahren der Fall. Vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz drückt den Azzurri aber vor allem hinten der Schuh.

Die schwierige Gruppe mit Spanien, Kroatien und Albanien haben die Italiener überstanden, sonderlich überzeugt hat die Squadra Azzurra dabei aber nicht. Außenseiter Albanien wurde besiegt, gegen Spanien bekam man die eigenen Grenzen relativ deutlich aufgezeigt und gegen Kroatien brauchte es ein Last-Minute-Tor, um das Ticket für die K.-o.-Runde zu lösen.

Nun wartet am Samstag (18 Uhr) die Schweiz, die sich bislang in guter Form gezeigt hat und durchaus eine große Hürde für Italien darstellt. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Nationaltrainer Luciano Spalletti Defensivsorgen hat. Riccardo Calafiori (22, FC Bologna), eine der Entdeckungen des Turniers, fehlt gelbgesperrt und wird voraussichtlich durch Gianluca Mancini (28, AS Rom) ersetzt.

Doch damit nicht genug, denn Spalletti verriet am Freitag, dass auch Linksverteidiger Federico Dimarco verletzt ausfallen werde - Details zur Verletzung machte er nicht. Obendrein steht hinter Innenverteidiger Alessandro Bastoni (25, Inter Mailand) ein Fragezeichen. "Wir müssen es kurzfristig entscheiden. Er hatte Fieber, wir haben versucht, ihn zu schonen", sagte der 65-Jährige und ergänzte: "Er hat mittrainiert, es geht ihm besser - aber wir müssen abwarten."

Donnarumma fordert und warnt

Ungeachtet der Defensivsorgen forderte Spalletti von seinen Spielern "mehr Konsequenz" und "etwas mehr im Vergleich zu den bisherigen Leistungen", denn in einem K.-o.-Spiel "gibt es keine zweite Chance".

Derweil forderte Torhüter Gianluigi Donnarumma mehr Effizienz im Angriff. "Wir müssen uns bei der Verwertung der Torchancen verbessern, wir haben bislang zu viele Chancen liegengelassen", sagte der 25-Jährige und warnte zugleich vor Schweizer Kontern: Die Eidgenossen seien "sehr stark im Umschaltspiel, da müssen wir aufpassen. Sie warten auf die Balleroberungen, um dann schnell umzuschalten. Wir müssen das Spiel beherrschen. Fehler sind verboten, wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen."