Spallettis Forderung: "Gras fressen"

Am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es zum ersten ganz großen Duell dieser Europameisterschaft: Die furios ins Turnier gestartetenden Spanier treffen auf Italien. Der Titelverteidiger will dabei unangenehm werden.

Auch wenn er beim erfolgreichen EM-Auftakt gegen Albanien selbst mit Anzug und feinem Schuhwerk erschienen war, ist Luciano Spalletti eigentlich seit jeher bekannt dafür, selbst an der Seitenlinie als Trainer lieber Jogginghose und Stollenwerk zu tragen. So ist er letztes Jahr auch Meister mit der SSC Napoli geworden und für seine Art ausgiebig gefeiert worden.

Viel wichtiger ist dem seit September 2023 als Nachfolger von Roberto Mancini installierten Nationaltrainer der Italiener aber ohnehin, dass seine Schützlinge mit Fußballschuhen sauer agieren und alles reinwerfen.

So wie eben beim ersten Auftritt des Titelverteidigers, nachdem die Albaner zunächst nach wenigen Sekunden mit dem schnellsten (Gegen-)Tor der EM-Geschichte zugeschlagen hatten. In der Folge aber hatte die Squadra Azzurra zwischenzeitlich nach Belieben dominiert, den Rückstand verdientermaßen gedreht und nur am Ende nicht genug Tore erzielt - finale Zitterpartie inklusive mit dem in der Heimat als "Heiliger Gigio" gefeierten Gianluigi Donnarumma.

Coach Spalletti hatte deswegen Gutes wie auch Negatives erkannt und will nun am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim mit Spannung erwarteten Duell mit Spanien mehr sehen - vor allem noch mehr Einsatz, noch mehr Wille, noch mehr Gier. Gerade, weil die Iberer nach ihrem 3:0 über Kroatien neben Deutschland (5:1 gegen Schottland und nach dem 2:0 gegen Ungarn schon fürs Achtelfinale qualifiziert) als beste Nation des EM-Rekordauftakts unter anderem mit den meisten Toren eines 1. EM-Spieltags gefeiert worden waren.

Man darf Spanien "auch nicht überschätzen"

Um seine klare Forderung zu unterstreichen, ging Spalletti an diesem Mittwoch auf der obligatorischen Spieltagspressekonferenz auch wieder auf Klamotten ein und stellte klar: "Wir treten mit Kleidung von Giorgio Armani auf - und Giorgio Armani ist weltweit bekannt ... Wir werden unserer Identität treu bleiben, mit Eleganz auflaufen - aber auch mit der Bereitschaft, Gras zu fressen, wenn es notwendig sein wird."

Bedeutet: Der Azzurri-Trainer verlangt von seinen Akteuren alles ab, neben eigenem Drang gen Tor gepaart mit ideenreichem Offensivfußball auch unschöne Meter sowie konsequente Zweikämpfe. In diesem Atemzug bezeichnete der 65-Jährige das bevorstehende Highlight als "eines der wichtigsten meiner Karriere". Der Respekt ist groß: "Spanien hat alles, sowohl was die mannschaftliche Geschlossenheit als auch was die individuellen Qualitäten angeht." Das offensive Spiel der Mannschaft von Luis de la Fuente und die spanische Schule schätze er: "Fußball, der mir sehr gut gefällt."

Spalletti erkennt allerdings auch Möglichkeiten im Spiel des hochpressenden Gegners: "Spanien hat wirklich alles - wenn es um individuelle Qualität und das Können im gesamten Team geht. Sie verhalten sich stets gleich, sind eine Einheit. Da guckt man sich ab und zu was ab. Sie spielen einen sehr offensiven Fußball, sie laufen mit viel Wucht und Intensität an, pressen sehr hoch. Wir müssen deswegen selbst schnell reagieren und unsere Qualität auf den Platz bringen. Ich bin gespannt, was für ein Niveau wir gegen einen solchen Gegner erreichen."

Schließlich seien Alvaro Morata (31) oder auch Barcelonas 16-jähriger Jungstar Lamine Yamal Teil "einer der besten Nationalmannschaften weltweit", aber: "Man darf sie auch nicht überschätzen, wir haben auch unsere Qualitäten." Die Spanier seien nicht die einzigen, "die sehenswerten Fußball auf den Platz bringen. Sie sollten sich selbst nicht überschätzen."

