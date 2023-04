Spalletti schießt auch gegen Marciniak: "Diesen Elfer kann man nicht übersehen"

Die SSC Neapel musste am Dienstagabend den Traum vom Champions-League-Halbfinale begraben. Nach dem 1:1 gegen Milan haderte Napoli-Coach Luciano Spalletti mit der Länderspielpause, kritisierte aber auch Referee Szymon Marciniak scharf.

Die Befürchtung von Luciano Spalletti bestätigte sich nicht, das Diego Armando Maradona stand im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League hinter der Mannschaft. Neapels Trainer hatte mit Blick auf die bizarre Szenerie beim 0:4 gegen Milan in der Liga am 2. April, als sich Mitglieder der berüchtigten Curva B untereinander prügelten und kurz darauf Geisterstimmung im weiten Rund herrschte, nach dem Hinspiel in der Königsklasse erklärt: "Wenn im Rückspiel das gleiche passiert, werde ich die Bank verlassen und nach Hause fahren."

Vor Anpfiff herrschte Gänsehautstimmung, nach dem späten Ausgleich von Victor Osimhen peitschte das Diego Armando Maradona sein Team nochmal richtig nach vorne. Und beim Schlusspfiff, als weinende Frauen und Männer im TV-Bild gezeigt wurden, beklatschten die Napoli-Fans ihr Team und besangen den bald auch offiziell besiegelten Scudetto.

Obwohl Neapel im 13. Champions-League-Heimspiel in Folge ungeschlagen blieb, zerplatzte einer der größten Träume von Spallettis Mannschaft. "Wir waren in beiden Spielen dominanter, aber einfach nicht gut genug, wenn es um das Ausnutzen von Chancen ging", haderte Neapels Trainer nach Schlusspfiff, brachte es damit aber ziemlich genau auf den Punkt.

Kvaratskhelias Leichtigkeit scheint verflogen

Die fast schon tragische Figur: Khvicha Kvaratskhelia. Der Georgier spielt eine herausragende Serie-A-Saison (24 Scorerpunkte in 26 Einsätzen) und hinterließ auch in der Königsklasse durchaus seine Spuren (zwei Tore und vier Vorlagen bei neun Einsätzen). In der entscheidenden Saisonphase scheinen dem in Neapel nur liebevoll "Kvaradona" gerufenen Tempodribbler die Nerven zu versagen. In allen drei Spielen gegen Milan nach der Länderspielpause war er nicht mehr auf dem Zenit seines Schaffens. Am Dienstagabend ließ Kvaratskhelia nach einem überragenden Solo Sekunden nach der Pause den Ausgleich liegen - und verschoss in der 82. Minute wie schon im Achtelfinale gegen Frankfurt einen Elfmeter.

"Kvaratskhelia fand sich 20-mal in Eins-gegen-eins-Situationen wieder, Calabria hat es aber wirklich gut gemacht. Er hat Situationen und Chancen kreiert, über die Latte gefeuert und Gefahr heraufbeschwört, aber so läuft es eben manchmal", erklärte Spalletti. Tatsächlich hatte Milan-Kapitän Davide Calabria seinen direkten Gegenspieler erstaunlich gut im Griff. Eine Aufgabe, an der in dieser Saison national wie international viele Verteidiger gescheitert sind.

Kritik an der "durchschaubaren" Spielweise Kvaratskhelias und der seiner Mitspieler blockte Spalletti ab: "Das In-die-Mitte-Ziehen zum stärkeren Fuß eröffnet uns am zweiten Pfosten viele Möglichkeiten, so haben wir in dieser Saison schon viele Tore geschossen." Seine Hausaufgaben hatte aber auch Milan-Coach Stefano Pioli ganz offenkundig gemacht, mit der Unterstützung des in beiden Spielen fantastischen Keepers Mike Maignan bauten die Rossoneri ein Bollwerk auf, an dem sich Napoli zweimal die Zähne ausbiss.

Spalletti: "Wir hatten 16 Ecken"

Spalletti kritisierte vielmehr den Umgang mit Standardsituationen und wies auf eine bemerkenswerte Statistik hin: "Wir hatten 16 Ecken." Milan hatte eine. Ein besonderer Dorn im Auge ist dem Italiener aber vor allem die letzte Länderspielpause. "Wir waren davor in einer fantastischen Verfassung", so Spalletti, doch auch wegen vieler angeschlagener Spieler habe Neapel seinen Drive verloren. "Vor allem natürlich Osimhen, der wegen Verletzung insgesamt 20 Tage raus war."

Doch die schlechte Nachrichten wollen offenbar noch nicht abreißen: In der 34. Minute hatte Spalletti verletzungsbedingt gleich doppelt wechseln müssen. Matteo Politano, der sogar von zwei Betreuern vom Rasen getragen werden musste, und Mario Rui verließen das Stadion später auf Krücken.

Das Zeichen eines reifen Teams, das weiß, wann es die Zügel anzuziehen gilt und wann mit Mann und Maus zu verteidigen. Luciano Spalletti über Milan

Doch Spalletti wollte es auch nicht versäumen, Milan zum Halbfinal-Einzug zu "gratulieren": "Sie haben in beiden Spielen das Maximum aus ihren Chancen gemacht, was das Zeichen eines reifen Teams ist, das weiß, wann es die Zügel anzuziehen gilt und wann mit Mann und Maus zu verteidigen." Bei seiner Analyse benutzte der 64-Jährige mehrfach das Wort "vermeidbar". Ein vermeidbarer Elfmeter, den Olivier Giroud verschoss, sei es gewesen, und auch ein vermeidbarer Gegentreffer, vor dem Rafael Leao mehrere Napoli-Verteidiger wie Trainingshütchen hatte aussehen lassen.

Die UEFA schickte extra Marciniak

Die schärfste Kritik musste sich - wie bereits nach dem Hinspiel - allerdings der Unparteiische anhören. Nach dem mittelgroßen Desaster mit dem rumänischen Referee Istvan Kovacs schickte die UEFA einen ihrer besten Männer nach Süditalien: Szymon Marciniak, der das WM-Finale brillant geleitet hatte (kicker-Note 1,0), sollte Dampf vom Vesuv nehmen.

Doch bei einer kritischen Szene im Milan-Strafraum ließ er fälschlicherweise weiterspielen: Rafael Leao hatte, wie eine Wiederholung später klar zeigte, bei einem höchst riskanten Einsteigen vor der Berührung des Balles in der 36. Minute - also vor dem 0:1 - erst den Knöchel von Joker Hirving Lozano getroffen.

"Jeder war sich nach dem Hinspiel einig - außer die ein Milan-Trikot tragen -, dass der Schiedsrichter Fehler gemacht hat", polterte Spalletti am späten Dienstagabend: "Und das heute war ein glasklarer Elfmeter. Das war ein Foul an Lozano, in der Wiederholung sieht man, wie der Knöchel sich bewegt. Es ist der klarste aller Elfmeter, den kann man gar nicht übersehen. Er riskiert ja sogar eine Verletzung des Knöchels. Aber Leute werden ja wieder sagen, dass wir uns nur beschweren ..."

Diese Befürchtung von Spalletti wiederum könnte sich bestätigen.