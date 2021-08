Spalletti, Sarri und zwei Klubs vor möglichen Schwierigkeiten

Sowohl Napoli als auch Lazio Rom gehen mit neuen Trainern ins Rennen - und müssen sich trotz eigener Unsicherheiten gegen starke Konkurrenz behaupten. Die beiden Klubs im Schnellcheck vor dem Start der neuen Serie-A-Saison 2021/22.

Wer und was ist neu?

Sowohl die Neapolitaner als auch die Römer haben in den letzten Wochen wenig unternommen auf dem Transfermarkt. Der Grund dafür: Beide Traditionsvereine sind finanziell nicht auf Rosen gebettet - und müssen ganz nebenbei schauen, dass ihre noch vorhandenen "Schäfchen" im eigenen Gatter bleiben. Klar, Torgarant Ciro Immobile wird bei Lazio bleiben, ist dort das Aushängeschild (150 Tore in 219 Einsätzen für die Biancocelesti). Doch darüber hinaus gibt es immer wieder Gerüchte etwa um Sergej Milinkovic-Savic oder Luis Alberto. Immerhin: Mit Maurizio Sarri ist ein respektierter neuer Coach nach dem Abschied von Simone Inzaghi (Inter) geholt worden.



Und in Süditalien? Dort ist mit Luciano Spalletti nach dem Aus von Gennaro Gattuso ebenfalls ein gestandener Trainer geholt worden. Doch Probleme gibt es ansonsten auch. Klar, Victor Osimhen dürfte sein Können im Sturm noch mehr unter Beweis stellen, doch einer seiner Assistenten hat sich noch immer nicht zum Klub bekannt. Der in Neapel geborene Fan-Liebling Lorenzo Insigne, im Sommer auch noch Europameister geworden, wird weiterhin mit einem Transfer zu Inter Mailand in Verbindung gebracht.



Wie ist die Stimmung?

Zuversichtlich verkaufen sich natürlich beide Klubs nach außen - zumal Lazio mit Pedro von Stadtrivale AS Rom noch einen Transfer für die Offensive getätigt hat und bei den Neapolitanern wohl abermals Abwehrchef Kalidou Koulibaly bleiben wird. Sollten beide Teams aber mit der Doppelbelastung aus Serie A und Europa League zu kämpfen haben und einen durchaus möglich erscheinenden Fehlstart hinlegen, wird es schnell unruhig.



Wie lautet das Ziel?

Die Ziele haben sich im Grunde nicht verändert: Napoli plant nach dem haarscharf verpassten Champions-League-Einzug vergangene Saison (nach einem 1:1 am letzten Spieltag gegen Hellas Verona ist ausgerechnet der ungeliebte Juventus FC mit einem 4:1 in Bologna noch auf Rang 4 gezogen) wieder einen Angriff auf die Top 4. Falls die einzelnen offensive Puzzleteile wie Hirving Lozano, Matteo Politano, Adam Ounas, Sturmjuwel Osimhen, Routinier Dries Mertens und am Ende auch Insigne ineinander greifen, ist das auch absolut drin.



Und auch der himmelblaue Teil Roms sehnt sich sehr nach einer Rückkehr in die Königsklasse, dürfte sich am Ende des Tages aber auch wieder mit einem Platz in der Europa League und natürlich einem Rang vor Erzrivale AS Rom, der neuerdings von José Mourinho betreut wird, zufrieden geben. Mehr erscheint auf den ersten Blick mit den bekannten wie effektiven Angriffsideen von Sarri nicht drin, da erscheint die Qualität der direkten Konkurrenz schlicht höher.



Was sagen die Trainer?

Napoli-Coach Luciano Spalletti im Vorfeld des Heimspiels am Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Aufsteiger Venedig: "Wir sind auf dem richtigen Weg (nach der Vorbereitung unter anderem mit einem 3:0 gegen den FC Bayern; Anm. d. Red.). Jeder hat meine Erwartungen bis hierhin erfüllt. So kann und soll es weitergehen."



Lazio-Coach Maurizio Sarri im Vorfeld des Gastauftritts am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Empoli im Gespräch mit dem "Corriere dello Sport" - gesprochen in der dritten Person: "Sarri ist ein Mann, der den Fußball liebt - und zwar ziemlich komplett. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert: Weil selbst wenn ich ein paar Spiele gewonnen habe, habe ich den Platz schon unzufrieden und enttäuscht verlassen. Doch hier in Neapel erkenne ich die Zeichen von Größe, deswegen blicke ich optimisch in die Zukunft."