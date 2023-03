Spalletti fällt auf Guardiolas "Psychotrick" nicht rein

18 Punkte Vorsprung in der Serie A und nun zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen: Kein Wunder, dass sich die italienischen Medien mit Napoli-Lobeshymnen gegenseitig überbieten.

Victor Osimhen & Co. feiern mit den neapolitanischen Fans den ersten Einzug ins CL-Viertelfinale. IMAGO/Revierfoto

Kein Gegentor in zwei Duellen mit Eintracht Frankfurt zugelassen und nach dem souveränen 2:0 im Hinspiel an diesem Mittwochabend mit einem 3:0 zur Stelle: Die Società Sportiva Calcio Napoli ist absolut überzeugend ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.

Für den designierten Meister ist es das erste Mal in der Vereinsgeschichte, unter den Top Acht Europas zu sein. Zugleich stehen die Neapolitaner nach den beiden Mailänder Klubs als drittes italienisches Team in der kommenden Runde - das ist Bestwert und für das ganze Fußballland etwas, das es schon sehr lange nicht mehr gegeben hat - letztmals 2005/06 mit den Klubs Milan, Inter und Juve.

Kein Wunder, dass die italienischen Gazetten diesen Umstand, Erfolgstrainer Luciano Spalletti und allen voran die abermals überzeugende Darbietung von Neapels Mannschaft um Doppelpacker Victor Osimhen ausgiebig feierten.

"Das Selbstvertrauen wächst von Spiel zu Spiel"

"Neapel zieht in den Olymp der Fußball-Götter ein. Spalletti erteilt den Frankfurtern eine Fußball-Lehrstunde", schrieb etwa der "Corriere dello Sport". "Tuttosport" ergänzte: "Mit dem legendären Osimhen schafft Napoli ein Resultat, das nicht einmal dem Fußball-Gott Maradona gelungen war."

Und vom "Corriere della Sera" kam Folgendes: "Das Selbstvertrauen der Neapolitaner wächst von Spiel zu Spiel. Sie sind sich immer mehr bewusst, dass sie auch in Europa eine Protagonistenrolle spielen können. Von der Serie A bis zur Champions League: Neapel spielt immer dieselbe Musik hoher Qualität."

Die "Gazzetta dello Sport" wies derweil auf die historische Dimension hin: "Nach 17 Jahren sind drei italienische Klubs unter Europas acht Größten gelangt. Nicht einmal Maradona hatte es geschafft, ins CL-Viertelfinale einzuziehen."

"Ich kenne das Spiel"

Will mit seinem Team bei sich bleiben und sich nichts einreden lassen: Napoli-Coach Luciano Spalletti. IMAGO/Eibner

Coach Spalletti genoss den Augenblick ebenfalls und teilte im Gespräch mit "Amazon Prime Italia" mit: "Das ist erneut ein großartiges Ergebnis, das wir mit unseren Fans genießen und feiern werden." Der 64-Jährige wusste allerdings sofort auch etwas zu bremsen, schließlich hat sein Team noch keinen Pokal gewonnen - auch wenn die erst dritte Meisterschaft nach den Maradona-Jahren 1987 und 1990 wirklich nur noch Formsache ist.

"Entscheidend wird es nun sein, auch in den kommenden Aufgaben dieselbe Einstellung an den Tag zu legen", so Spalletti. "Gerade heute haben wir zu Beginn nicht dieselbe Ausstrahlung gehabt, dann aber zugeschlagen, wenig zugelassen und einen klaren Kopf bewahrt."

Einen klaren Kopf will der ehemalige Trainer von Inter, der Roma oder Zenit St. Petersburg auch bezüglich des Champions-League-Viertelfinals bewahren - egal, welches große Team ihm und seinen Schützlingen am Freitag zugelost wird.

Vielmehr müsse aus seiner Sicht weiter hart gearbeitet werden - und erst recht nicht groß auf Lobeshymnen von der Konkurrenz gelauscht werden. So hatte etwa Manchester Citys Trainer Pep Guardiola Napoli jüngst als vielleicht "aktuell beste Mannschaft Europas" bezeichnet. Spallettis trockene Antwort auf diese Art von "Psychotrick": "Ich fühle mich deswegen nicht stolz, ich fühle nichts. Ich kenne diese psychologischen Spielchen, bei denen alle den Druck von sich auf andere verlagern wollen, schon lange. Es ist ein Spiel, wo sie uns aufbauen wollen, um uns dann zu stürzen." Da spiele er nicht mit, schließlich gebe es einen Grund, warum sein Team "neun Millionen und sie 900 Millionen Euro" ausgeben können.