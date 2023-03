Spalletti: "Auch in Barcelona gab es keinen Kolo Muani"

Am Mittwochabend wird die Eintracht versuchen, das scheinbar Unmögliche zu schaffen und in Neapel doch noch ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Trainer Oliver Glasner steht aber auch personell vor einer Herausforderung.

Wegen der Ausfälle von Randal Kolo Muani (Rotsperre) und Jesper Lindström (Sprunggelenkverletzung) steht Trainer Oliver Glasner nicht zuletzt vor der Herausforderung, eine schlagkräftige Offensive zu formen.

Mit Toren gegen Barcelona, West Ham United und die Glasgow Rangers sowie dem im Finale verwandelten Elfmeter besaß Rafael Borré einen gewaltigen Anteil am Europa-League-Sieg der Eintracht im vergangenen Mai. Dann kam Shootingstar Randal Kolo Muani aus Nantes und verdrängte den Kolumbianer aus der Sturmspitze, in den bisherigen sieben Champions-League-Spielen kam Borré stets von der Bank.

Fragzeichen auf der rechten Seite

Das wird sich am Mittwochabend wahrscheinlich ändern, denn Kolo Muani fehlt wegen seiner Roten Karte aus dem Hinspiel. Borré dürfte im Sturm den Vorzug vor Lucas Alario erhalten, dahinter agiert im offensiven Halbfeld voraussichtlich "Mr. Europacup" Daichi Kamada (14 Europapokaltore für Frankfurt) an der Seite von Mario Götze.

Ein Fragezeichen besteht noch auf der rechten Seite, wo sich Aurelio Buta und Ansgar Knauff duellieren. Auch im Abwehrzentrum könnte es zu einer Veränderung kommen, wobei sich Makoto Hasebe nach seiner guten Leistung gegen Stuttgart in der Pole-Position befinden dürfte. Im Hinspiel hatte es Trainer Oliver Glasner mit Kristijan Jakic im Zentrum probiert, stabil wirkte die Dreierkette jedoch nicht.

Neapel hat von unseren Fehlern profitiert Oliver Glasner

Die Lehren aus dem Heimspiel gegen den italienischen Spitzenreiter liegen auf der Hand. "Neapel hat von unseren Fehlern profitiert, deswegen wird es ganz wichtig sein, diese Fehler zu minimieren, um ihnen nicht diese Umschaltmomente zu geben. Sie spielen ein sehr aggressives Gegenpressing und erobern sich die Bälle sehr intensiv zurück", erklärt Glasner.

Fußballerische Lösungen sind gefragt

Leichte Ballverluste zu vermeiden, ist das eine, mindestens ebenso groß wird die Herausforderung, fußballerische Lösungen zu finden, um ins letzte Drittel zu kommen. Beim 0:2 im Hinspiel konnten sich die Hessen nach der starken Anfangsphase kaum noch in die gefährlichen Zonen kombinieren.

"Es gibt immer wieder Anspielstationen, die hätte es auch im Heimspiel gegeben, wir haben sie nur nicht in dieser Schnelligkeit gefunden oder waren zu ungenau. Es ist auf allerhöchstem Niveau nicht leicht, Räume und Anspielstationen zu finden, aber es gibt sie immer", erläutert der Coach. Er fordert: "Wir brauchen schnelle Lösungen, müssen uns schnell aus dem Druck befreien."

Die Stimmung in der Mannschaft nimmt er trotz der jüngsten Schwächephase als "sehr positiv" wahr, auch das Abschlusstraining, das am Vormittag noch in Frankfurt stattfand, sei "sehr gut" gewesen. Selbstbewusst kündigt er an: "Wir wollen uns auf Europas größter Bühne zeigen, mit all unseren Qualitäten. Das haben die Spieler häufig sehr gut hinbekommen. Wir wollen Eintracht Frankfurt repräsentieren, Eintracht-Frankfurt-Fußball zeigen. Das werden wir von der ersten bis zur letzten Minute machen, dann schauen wir mal, was herauskommt."

Spallettis Warnung

Auf die leichte Schulter nehmen wird Neapel die Eintracht trotz der Dominanz im Hinspiel nicht. Das betonte Napoli-Coach Luciano Spalletti auf der Pressekonferenz am Dienstagabend. "Es gibt keine Gefahr, dieses Spiel zu unterschätzen. Wir kennen die Stärke von Glasner und seiner Mannschaft. Letztes Jahr hat diese Mannschaft in Barcelona gewonnen, nachdem wir gegen Barcelona verloren haben", erinnert der Trainer.

Und der Ausfall von Kolo Muani? "Auch in Barcelona gab es keinen Kolo Muani." Dafür Borré, dem im Camp Nou ein wunderschönes Tor gelang. Vielleicht erinnert er sich am Mittwochabend im Stadio Diego Armando Maradona daran...

