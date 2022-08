Spalier für Choupo-Moting - Drei Rückkehrer im Bayern-Training

Der Kader des FC Bayern füllt sich erneut. Am Mittwoch kehrten drei Profis zurück ins Teamtraining.

Erstmals in dieser Saison auf dem Trainingsplatz: Eric Maxim Choupo-Moting. IMAGO/Lackovic

Wie schon in der Vorwoche nach dem 2:0 gegen Wolfsburg bekamen die Spieler des FC Bayern auch nach dem Sonntagsspiel in Bochum (7:0) zwei Tage frei. Am Mittwochmorgen begann daher die Vorbereitung auf anstehende Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Trainer Julian Nagelsmann werden sich am Samstag aller Voraussicht nach wieder zahlreiche Optionen ergeben. Die zuletzt angeschlagenen Alphonso Davies und Jamal Musiala mischten ebenso wieder voll mit der Mannschaft mit wie Eric Maxim Choupo-Moting.

Der Nationalspieler Kameruns stand wegen einer Nierenstein-Operation in dieser Saison noch gar nicht auf dem Platz und erhielt zur Feier des Tages einen Spalier seiner Kollegen, nun kann er erstmals wieder als Kader-Option betrachtet werden.

Aus dem aktuellen Kader fehlt also aktuell nur noch Leon Goretzka im Training. Am Dienstag nahm der Nationalspieler bei seiner üblichen individuellen Einheit noch den Ball hinzu, am Mittwoch saß er während der ersten 45 Minuten des Mannschaftstrainings oben auf dem Balkon des Leistungszentrums und strampelte auf dem Fahrrad seine Runden ab. Sein Comeback ist für Mitte September angepeilt.