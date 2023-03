Spagat für Pherai und Co.: Erst der Club, dann das Derby

Braunschweig hat gegen Bielefeld einen Punkt geholt, der sich nach dem zwischenzeitlichen 0:3 fast wie ein Sieg anfühlte. Danach stimmten die Eintracht-Fans ihre Mannschaft bereits auf das Derby gegen Hannover ein - dabei gibt es vorher noch ein weiteres so wichtiges Kellerduell in Nürnberg.

"Zwiegespalten" war er, Eintracht-Trainer Michael Schiele nach dem hochemotionalen 3:3 gegen Arminia Bielefeld. Hatte sich nach 21 Minuten und dem 0:3-Zwischenstand ein Debakel angekündigt, holten die Braunschweiger immerhin noch diesen einen Zähler, der für die eigene Moral noch wichtiger sein könnte als für die Tabelle. "Das spricht für das Team und den Zusammenhalt", lobt der Coach, "zusammen haben sie den Karren aus dem Dreck gezogen."

Und ja, eigentlich wäre auch noch ein Sieg drin gewesen für den Gastgeber, der den Bundesliga-Absteiger in der zweiten Hälfte beinahe an die Wand gespielt hatte. Deswegen konnte Schiele nach dieser Achterbahnfahrt der Gefühle auch nicht vollends glücklich sein, schließlich hätte ein Heimsieg in dieser prekären Lage durchaus gutgetan.

Für die Stimmungslage jedoch war der Punkt wertvoll. Während die Arminen auf den Gang in die Kurve verzichteten, wo sich der Ärger der Anhänger entlud, wurde die Eintracht im eigenen Stadion gefeiert, die "Wir woll'n euch kämpfen sehen"-Gesänge der miserablen Anfangsphase waren da schon wieder vergessen. Die Kurve dachte sogar schon zwei Wochen weiter, wenn Hannover 96 zum Derby an der Hamburger Straße auftritt. Ein Fieber, das auch schon einen Spieler wie Immanuel Pherai packt, der erst seit Sommer in Braunschweig ist. "Ich habe schon ein Derbygefühl entwickelt", sagt der 21-Jährige, der gegen Bielefeld demonstrierte, was der Eintracht in den vergangenen Wochen ohne den verletzten Spielmacher so gefehlt hatte.

Schiele: "Er kann explodieren"

Pherai ist der Bessermacher im Braunschweiger Kader, er bedient die Kollegen, kommt selbst zum Abschluss, markierte seine Saisontreffer fünf und sechs. "Brutal", sagt Schiele, der hofft, dass der Niederländer in den nächsten Wochen noch fitter, noch besser wird. "Er kann explodieren" - und die Eintracht zum Klassenerhalt tragen.

Dabei war Pherai nach eigener Auskunft am Sonntag nicht einmal im Vollbesitz seiner Kräfte. "Ich war ein bisschen erkältet, deswegen habe ich mich nicht so gut gefühlt." Immerhin hat der lange verletzte Spielmacher körperlich sonst keinerlei Probleme mehr, hielt bis in die Schlussphase durch. "Ich habe aber keine Schmerzen mehr, mache mir keine Gedanken mehr, jetzt kann ich einfach wieder Fußball spielen." Und wie!

Licht am Ende des Tunnels

Bleibt das Sorgenkind, die Braunschweiger Defensive. Wie schon in der Vorwoche in Düsseldorf (1:3) setzte es drei Gegentreffer, der personelle Engpass in der Abwehrreihe muss noch ein wenig überbrückt werden. Aber, immerhin, es gibt Licht am Ende des Tunnels für Trainer Schiele. Der darauf hofft, dass Filip Benkovic und Brian Behrendt nach der Länderspielpause zurück sind, Saulo Decarli vielleicht sogar schon zum Derby.

Das Spiel gegen 96 wirft seine Schatten voraus. Die Fans fiebern dem Duell entgegen, Mannschaft und Trainer müssen den Spagat meistern, erst einmal nur an den kommenden Freitag zu denken, wenn das nächste Kellerduell beim "Club" in Nürnberg ansteht. "Das kriegen wir hin", ist Schiele überzeugt. Und auch Schlüsselspieler Pherai betont bei aller Vorfreude auf das Niedersachsenduell: "Erst mal brauchen wir einen oder drei Punkte in Nürnberg."