Spätzünder Lichtenberger: "Für mich waren Spieler wie Jamie Vardy große Vorbilder"

Christian Lichtenberger schwebt mit dem GAK auf Wolke sieben, beträgt der Vorsprung des Tabellenführers wenige Wochen vor der Winterpause auf den ersten Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz doch bereits zehn Punkte. Im Gespräch mit dem kicker spricht der 27-Jährige über den starken Saisonstart, seinen Karriereweg, seine frühen Auswechslungen und warum es ihn nicht stört, sich mit Sturm ein Stadion zu teilen.

Herr Lichtenberger, gegen den FAC hat der GAK die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Was ist gegen die Wiener schiefgelaufen?

Man hat einfach gemerkt, dass wir als Mannschaft einen Schritt langsamer waren als der FAC. Es hat die Spritzigkeit gefehlt, es hat nicht jeder an seine Leistungsgrenze gehen können. Das waren die Hauptgründe. Es hat sich im Match so angefühlt, als hätte der FAC zwei Spieler mehr auf dem Platz. Es war ganz komisch. Aber jeder Einzelne von uns hat einfach nicht seine Leistung gebracht und so wird es gegen jeden in der Liga schwierig.

Dennoch hat der GAK weiter zehn Punkte Vorsprung. Kann so ein Vorsprung auch ein bisschen tückisch sein? Nimmt man Spiele vielleicht eher auf die leichte Schulter?

Auf die leichte Schulter würde ich jetzt nicht sagen. Wir als Mannschaft haben ein gemeinsames Ziel und da denke ich nicht, dass es irgendjemand auf die leichte Schulter nimmt. Wenn es über eine längere Zeit gut läuft, hat man schnell mal das Gefühl, dass es von selbst läuft. Ich denke aber nicht, dass das bei uns der Fall ist, weil wir einfach wissen, wie schwer es in der Liga ist. Ich glaube vom dritten bis zum zehnten Platz sind es zwei oder drei Punkte Unterschied, das ist wieder typisch 2. Liga, dass einfach jeder gegen jeden gewinnen kann. Wir sind alle schon lange genug dabei, um das zu wissen.

Sie sind den schwierigen bzw. ungewöhnlichen Karriereweg ohne Akademie gegangen. Was war letztlich für Sie entscheidend, es doch in den Profi-Fußball zu schaffen?

Die Familie und das Umfeld haben bei mir immer eine immens große Rolle gespielt. Ich habe in jungen Jahren ein Angebot von Vorwärts Steyr abgelehnt, weil ich lieber mit meinen Freunden zusammenspielen wollte. Erst beim zweiten Angebot habe ich den Schritt gewagt. Über Steyr bin ich dann zu Lafnitz gekommen, wo ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Das war für mich schon ein großer Schritt, das erste Mal weg von Zuhause. Doch meine Familie hat mich immer unterstützt. 2020 hätte sich dann zum ersten Mal die Tür in die Bundesliga geöffnet, doch Corona und die Causa um Mattersburg haben einen Wechsel verhindert. Jetzt bin ich einfach froh, dass es beim GAK so gut läuft.

Und wenn es so weiterläuft, könnte der Traum von Bundesliga ja doch noch in Erfüllung gehen …

Ich habe immer gesagt, ich möchte sehen, wie weit ich es schaffe. Hoffentlich ist der Zenit noch nicht erreicht und ich schaffe es noch in die Bundesliga. Für mich waren Spieler wie Jamie Vardy große Vorbilder. Die sind auch erst mit höherem Alter so richtig aufgeblüht. Ich werde bald 28, aber ich fühle mich noch sehr fit.

Das Meisterschaftsfinish letzte Saison war unfassbar eng. Es war davon auszugehen, dass der GAK auch heuer wieder ganz vorne dabei ist. Aber haben Sie gedacht, dass es so gut laufen würde?

Wir wissen, welche Qualität wir im Kader haben und der Didi (Dieter Elsneg, Anm.) hat auch den Kader für diese Saison ganz gut zusammengestellt. Dass du dann so einen Lauf hast, ist natürlich unglaublich. Wenn wir die letzten zwei Spiele gewinnen, könnten wir mit 40 Punkten in die Winterpause gehen. Ich weiß gar nicht, ob es das schon einmal gegeben hat.

Auffallend war in den vergangenen Wochen auch, dass Sie meist nach 60 bis 70 Minuten vom Platz gingen. Hatte das einen speziellen Grund oder war das der immensen Laufarbeit im zentralen Mittelfeld geschuldet?

Ob es einen bestimmten Grund hatte, kann ich nicht sagen, denn die Entscheidung trifft am Ende des Tages der Trainer. Fakt ist aber, dass die vier Leute in der Raute die meiste Laufarbeit haben. Ich denke, dass der Trainer gerade auf diesen Positionen in den letzten 20 Minuten noch einmal frischen Wind bringen möchte.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass beim GAK nach Ihren Auswechslungen meist wenig bis gar nichts mehr geht. Stimmen Sie dem zu oder gibt es vielleicht generell ein wenig physische Defizite?

Da tue ich mir schwer, mich hier rauszuheben und zu sagen, ohne mich geht gar nichts mehr. Es kann natürlich sein, dass ich mit meiner Kreativität gewisse Situationen kreiere, was anderen Spielern vielleicht nicht ganz so gelingt. Aber ich versetze mich da immer in die Position jener Spieler, die eingewechselt werden. Die freuen sich natürlich über wertvolle Spielzeit und das sind alles Jungs, die sehr wohl in der Lage sind, etwas zu kreieren.

Es kann durchaus sein, dass ich im physischen Bereich noch weiter zulegen muss. Christian Lichtenberger über seine frühen Auswechslungen.

Wie begründet Trainer Gernot Messner, dass er Sie regelmäßig früher vom Feld nimmt?

Ich habe das eine oder andere Mal mit dem Trainer darüber gesprochen. Er meint ganz einfach, dass ich auch noch Zeit brauche, um mich an alles zu gewöhnen. Man hat das bei anderen Spielern wie Thorsten Schriebl gesehen. Der hat vergangene Saison auch nicht immer 90 Minuten gespielt und dieses Jahr macht er das ohne Probleme. Ich bin sicher nicht jedes Mal komplett angeschlagen und flehe darum, ausgewechselt zu werden, aber es kann durchaus sein, dass ich im physischen Bereich noch weiter zulegen muss.

Sie wurden vielleicht nicht als 1:1-Ersatz verpflichtet, sind aber dennoch in die Fußstapfen Ihres Vorgängers getreten. Viele haben sich im Sommer Sorgen gemacht, wie das Spiel ohne Michael Liendl aussehen wird. Zeigt die aktuelle Performance, dass sich viele zu Unrecht gesorgt haben?

Der "Liendi" und ich sind einfach ganz andere Spielertypen. Er hat seine Qualität in anderen Bereichen und dadurch war das Spiel ganz anders ausgelegt. Ich werde nie einen Michael Liendl ersetzen können. Jeder der ihn kennt, weiß, welche Qualität er hat. Aber ich habe meine Qualität woanders und versuche, das Spiel für Spiel zu zeigen.

Es stört mich nicht, dass wir uns ein Stadion teilen. Christian Lichtenberger über die Grazer Stadiondebatte.

Sie sind zwar erst seit wenigen Monaten beim Klub, wissen aber, dass Graz in Sachen Fußball zweigeteilt ist. Die Stadiondebatte reißt nicht ab, auch beim GAK wird bestimmt viel diskutiert. Wie sieht denn der Status quo aus?

So viel bekomme ich auch nicht mit, aber es wird schon immer wieder diskutiert und geredet. Was wäre, wenn wir aufsteigen, wie geht das weiter, kriegen wir ein eigenes Stadion oder nicht? Kauft Sturm die Merkur Arena? Man bekommt als Spieler immer wieder etwas mit, aber vorwiegend durch die Medien. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesbezüglich nicht in Gesprächen mit Vereinsverantwortlichen bin. Es stört mich nicht, dass wir uns ein Stadion teilen. Was man schon sagen muss: Man merkt schon immer wieder mal, dass der Rasen ein wenig angeschlagen ist. Aber ob das deshalb ist, weil wir beide im Stadion spielen, weiß ich nicht. Jetzt haben wir einen neuen Rasen im Stadion bekommen. Normalerweise sollte der - nachdem er verlegt worden ist - ein wenig in Ruhe gelassen werden, aber wir haben zwei Tage später wieder darauf gespielt. Das war vermutlich nicht die beste Entscheidung. Was die ideale Lösung für die Zukunft ist, kann ich nicht sagen. Aber es stört mich wie gesagt nicht, falls es so weitergehen würde.

Oft hat man das Gefühl, dass die 2. Liga doch etwas unter dem Radar ist. Wie würden Sie die öffentliche Wahrnehmung der 2. Liga beschreiben?

Natürlich kann man die 2. Liga nicht mit der Bundesliga vergleichen, das ist klar. Und auch, dass sie nicht mehr auf "Sky" gezeigt wird, ist schade. Das war damals noch so, als ich in die 2. Liga gekommen bin und das hört man auch von den älteren Spielern, dass das damals ganz anders war. Dennoch glaube ich, dass es "Laola" nicht so schlecht macht. Ich kann nur von meiner Familie, meinen Freunden und allen Bekannten sprechen, die verfolgen die 2. Liga sehr genau. Insgesamt denke ich schon, dass die 2. Liga eine sehr gute Werbung für den österreichischen Fußball ist. Wenn Spieler den Sprung in die Bundesliga schaffen, ist es nur sehr selten der Fall, dass sie sich nicht durchsetzen können. Da sieht man, welchen Wert die 2. Liga hat und wie gut man sein muss, um dort zu bestehen.

Aufsteiger wie Lustenau oder Blau-Weiß Linz haben in ihrem ersten Jahr gezeigt, dass sie oben bestehen können.

Sicher ist in der ersten Saison immer eine extra Portion Motivation vorhanden. Aber wenn man sich ansieht, wie Blau-Weiß Linz heuer performt und zuletzt den LASK im Derby besiegt hat ... Der LASK ist nicht umsonst Dritter und Blau-Weiß hat einfach kaum etwas zugelassen in diesem Spiel. Und auch, wie Austria Klagenfurt performt, seit sie in der Bundesliga sind... Trotz der eingeschränkten Mittel, die sie haben.