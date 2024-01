Spätestens im Sommer: Reimers verlässt HSV nach 17 Jahren - Favé soll übernehmen

Beim Hamburger SV ist man mit der Entwicklung der U-21-Mannschaft nach dem Umbruch im Sommer sehr zufrieden. Die nächste Zäsur steht jedoch bereits bevor. Trainer Pit Reimers wird die Rothosen spätestens nach der Saison verlassen.

Wenn der amtierende Vizemeister ein halbes Jahr später mit negativem Torverhältnis auf dem neunten Platz steht und 17 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer hat, fällt das Fazit in den meisten Fällen negativ bis enttäuscht aus. Doch beim Hamburger SV II ist die Lage anders. Es herrscht Zufriedenheit bis Begeisterung ob der gezeigten Entwicklung.

Denn die Fast-Meister-Mannschaft fiel auseinander, wobei neun Spieler in höhere Ligen wechselten. So startete das Team eher als Abstiegskandidat in die Saison, wobei der jüngsten Mannschaft der Liga (Altersdurchschnitt 19,9 Jahre) durchaus zugetraut wurde, sich unter Profibedingungen spätestens zur Rückrunde so weit zu entwickeln, dass der Klassenerhalt realistisch sein dürfte.

Sanne sticht heraus

Es ging schneller: Nach nur einem Punkt aus den ersten vier Partien und Platz 17 gab es in den nächsten zehn Spielen bis zur Winterpause nur noch zwei Niederlagen - auswärts gegen die "echten Männer-Mannschaften" Jeddeloh und Havelse. Zum herausragenden Akteur entwickelte sich Stürmer Tom Sanne, der mit elf Treffern fast die Hälfte aller HSV-Saisontore markierte. Dafür wurde der 19-Jährige mit einem neuen Vertrag bis 2026 sowie aktuell mit der Teilnahme am Profi-Trainingslager in Spanien belohnt. Überzeugend waren auch die Abwehrrecken Luis Seifert und Dennis Duah - Letzterer trotz zweier Eigentore -, sowie Felix Paschke, der sich nach langer Verletzungspause stabilisierte. Bei 29 eingesetzten Spielern muss es auch Enttäuschungen geben, allen voran Tjark Hildebrandt, der zuvor bei Eintracht Norderstedt zu den Leistungsträgern zählte, nun aber nur auf sieben Startelfeinsätze kam.

Angesichts der fünf ausstehenden Nachholspiele dürfte bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone nicht mehr viel anbrennen. Allerdings: Der nächste Umbruch steht bevor - diesmal auf der Trainerposition. Nach dann 17 Jahren beim HSV wird Pit Reimers den Verein verlassen. "Ich trage den HSV seit Kindertagen in meinem Herzen, bin stolz und dem Klub sehr dankbar, dass ich mich hier als Trainer von der U 12 bis zur U 21 entwickeln und reichlich Erfahrungen sammeln durfte. Ich bin bereit für eine nächste Challenge", sagte der 40-Jährige.

Favé übernimmt

Sein Nachfolger steht bereits fest: Loic Favé (30), zuletzt Co-Trainer beim FC St. Pauli und beim FC Basel, übernimmt spätestens zum 1. Juli, sofern Reimers nicht zuvor aus dem Vertrag gekauft wird. Zuletzt wurde der Name des Fußballlehrers nach nahezu jeder Drittliga-Trainerentlassung genannt, genauso wie bei Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück. So lange wird Favé unter dem Titel "Leiter Sport" beim HSV geparkt. So soll er Nachwuchschef Horst Hrubesch unterstützen, der ja derzeit "nebenbei" als DFB-Bundestrainer der Frauen gefordert ist.