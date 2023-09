Spätes Schalker Drama - Zehn Tore in Magdeburg - Kiel grüßt von ganz oben

Fortuna Düsseldorf ist die Tabellenführung wieder los. Spitzenreiter Kiel rückte angesichts der Spielverläufe in Wiesbaden und Magdeburg aber in den Hintergrund.

Eine Menge Dominanz konnte Schalke im ersten Durchgang am Samstagnachmittag in Wiesbaden nicht zur Führung nutzen. Zu wenig Torgefahr ging vom Absteiger aus, der gegen kompakte Hessen nur nach einem Standard an einem Treffer schnupperte: Terodde hätte beinahe ein Eigentor provoziert, doch SVWW-Keeper Stritzel parierte stark (25.). Zuvor hatte Froese die Führung auf der Gegenseite verpasst (22.). Mit Wiederbeginn brachte S04 Neuzugang Murkin, der schon früh im zweiten Durchgang das ansatzlose 1:0 durch Mohr vorbereitete (54.). Damit war der Bann vermeintlich gebrochen, weil von den Hausherren zu wenig kam. Murkin hätte beinahe auch selbst getroffen (75.), Latza zumindest noch den Pfosten (84.). Das sollte sich rächen: In der Nachspielzeit schoss Matriciani beim Klärungsversuch Reinthaler an - von dem prallte der Ball ins Tor (90.+5). Damit bleibt S04 nach fünf Spieltagen bei einem Sieg stehen.

Zehn Tore in Magdeburg

Enorm viel los war in Magdeburg, wo die Offensiven die Defensiven ausstachen und Reese schon nach zwei Minuten einen hohen Ballgewinn veredelte. Doch schon wenig später glich der FCM durch Gnaka (7.) aus, es ging hin und her - mit den Berlinern, die stets vorlegten: Tabakovic bereitete erst fein vor für Winkler (22.) vor, ehe er nach Schulers 2:2 - Kempf leistete sich einen Aussetzer (37.) - die dritte Hertha-Führung besorgte (43.). Auch nach der Pause ging das Wechselspiel weiter, mehrere Abwehrfehler halfen mit: Keeper Ernst machte bei Cekas Fernschuss zum 3:3 nicht den besten Eindruck (48.). Wenig später schlief der FCM bei einer Ecke, was erneut Tabakovic bestrafte (55.), doch ähnlich fahrlässig kassierte Hertha den vierten Ausgleich durch Bell Bell (58.). Ging das jetzt immer so weiter? Nein. El Hankouri, schuldig noch am frühen Rückstand, schoss per Traumtor auf einmal den FCM in Front (68.), der keinen Ausgleich zuließ. Castaignos scheiterte noch spät an der Latte (88.), Arslan stellte schließlich den völlig verrückten 6:4-Endstand her (90.+3).

Kiel bleibt ganz oben dabei

In Kiel fing Holstein gut an - Machino scheiterte am Pfosten (6.) -, geriet aber in Rückstand. Nach Muslijas Lattentreffer (10.) köpfte Leipertz nach einem Standard überlegt ein zur Paderborn-Führung (12.). Die Gäste hatten Oberwasser, doch Kiel glich ansehnlich aus, Rothes Dropkick schlug im langen Eck ein (31.). Das Remis zur Pause war fair, auch wenn Platte die erneute SCP-Führung knapp verpasst hatte (45.+2). Es war eine Partie, in der vieles möglich erschien. Kiel hatte die Dreifachchance, das Spiel zu drehen (53.), ehe Conteh für Paderborn per Heber traf - aus Abseitsposition (56.). Dann hob Skrzybski die Kugel aus grob 50 Metern herrlich über Huth in die Maschen (61.). In der Folge verwalteten die Störche gut, hatten am Ende aber noch zweimal Glück: Conteh jubelte wegen eines Offensivfouls wieder vergeblich (86.) und traf in der Nachspielzeit auch noch den Innenpfosten (90.+3). So ist die KSV vorerst Tabellenführer im Unterhaus.

Entscheidender Doppelschlag

In Düsseldorf ging es am Freitagabend munter los. Es waren keine drei Minuten gespielt, als Schleusener nach Frankes Kopfball zur Führung abstaubte, nach VAR-Eingriff zählte der Treffer. Schon in der 11. Minute war der Vorsprung allerdings wieder dahin. Gondorf verlor den Ball beim Spielaufbau in der Nähe des eigenen Strafraums an Engelhardt, der den Patzer zum 1:1 nutzte. In der 25. Minute hatte Tzolis die dicke Chance zur Führung, war aber zu überrascht und verfehlte das Gehäuse mit dem Oberschenkel haarscharf. In der 55. Minute machte es der Grieche per Schlenzer besser, Wanitzeks Eigentor nur zwei Minuten später das KSC-Unglück endgültig perfekt. Ein Doppelschlag, von dem sich der KSC nicht mehr erholte. Ginczek hätte kurz vor Schluss beinahe noch das 4:1 erzielt, Düsseldorf holte aber auch so den zweiten Sieg in Folge.

St. Pauli: Proteste, endlich ein Tor - und wieder Remis

In Braunschweig herrschte zunächst Stille. St. Paulis Fans protestierten gegen die BTSV-Stehplatzpreise, weswegen sie verspätet in den Block kamen - auch die Eintracht-Fans blieben verhalten. Die Kiez-Fans hätten sich noch mehr Zeit lassen können. Eine hochkarätige Chance gab es in der ersten Hälfte überhaupt nicht zu sehen, St. Pauli ging wie immer in dieser Saison mit einem 0:0 in die Kabine. Nach einer weiteren Protestaktion der Fans von St. Pauli (Tennisbälle auf dem Feld) gelang den Hamburgern nach dreieinhalb Spielen dank Saad (59.) endlich wieder ein Treffer. St. Pauli blieb dran, Hartel und Saad scheiterten kurz nacheinander (78.). Aus dem Nichts schlug kurz darauf der eingewechselte Neuzugang Helgason bei seinem Zweitligadebüt zu - 1:1. In der achtminütigen Nachspielzeit kam BTSV-Kapitän Krauße gegen Metcalfe im Strafraum zu Fall, der Referee blieb aber auch nach Videostudium bei seiner Entscheidung - kein Elfmeter. Für St. Pauli war es bereits das vierte Liga-Remis in Folge.

Am Samstag (13 Uhr) sind unter anderem die Bundesliga-Absteiger Schalke (in Wiesbaden) und Hertha (bei Magdeburg) gefordert. Der HSV tritt am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Rostock an.