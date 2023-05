Spätes 1:0 gegen Aalen: Asllani schlenzt Hoffenheim II zum Sieg

Die TSG Hoffenheim II ist wieder auf drei Punkte an Spitzenreiter SSV Ulm herangerückt. Als am Dienstag gegen den VfR Aalen alles nach einer Nullnummer aussah, hatte Fisnik Asllani seinen goldenen Moment.

Weil das Saisonende naht, hatten die TSG Hoffenheim II und der VfR Aalen nur kurz Zeit, den Verletzungsschock um VfR-Stürmer Kienle zu verdauen. Kienle, der beim ersten Aufeinandertreffen am Freitag heftig gegen den Pfosten geprallt war und reanimiert werden musste, befindet sich nach Angaben seines Vereins aber wieder auf dem Wege der Besserung, sodass am Dienstag die Konzentration auf Fußball liegen konnte. Für Hoffenheim II (Aufstieg) und Aalen (Abstiegskampf) ging es auch noch um einiges.

Lange Phasen der ersten Halbzeit gehörten dem TSG-Nachwuchs. Schmahl schoss in der 13. Minute nur hauchzart über die VfR-Querlatte. Gut 20 Minuten später kam Schmahl erneut zum Schuss, diesmal rettete Meien in höchster Not per Kopf. Für Aalen schoss Seitz kurz vor dem Pausenpfiff knapp vorbei, TSG-Torwart Noll geriet beim Klärungsversuch ins Stolpern, was die Szene noch einen Tick gefährlicher machte. Torlos ging es in die Halbzeit.

Mit Gelegenheiten auf beiden Seiten startete der zweite Durchgang, ehe die Partie merklich abflachte. Dieses 0:0 wäre für Hoffenheim II höchstwahrscheinlich zu wenig gewesen, um Spitzenreiter Ulm in der restlichen Saison noch gefährlich werden zu können. Doch Asllani packte in der 85. Minute einen platzierten Schlenzer von der Strafraumkante aus und schoss die TSG doch noch in Führung. Aalen warf in den letzten Minuten notgedrungen alles nach vorne. Korb bot sich in der Nachspielzeit die Chance, mit einem direkten Freistoß auszugleichen, doch der zukünftige Offenbacher verfehlte das Gehäuse knapp. Damit blieb es beim knappen Hoffenheimer Sieg. Die TSG ist nun wieder auf drei Punkte an Ulm dran, Aalen befindet sich mit einem Zähler Vorsprung vor Platz 16 in großer Abstiegsgefahr.