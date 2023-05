Später Wahnsinn und ein Foul nach dem Schlusspfiff

Auf den allerletzten Drücker vermeidet der VfL Bochum eine Niederlage in Berlin. Die Ausgangslage vor dem 34. Spieltag ist sehr ordentlich, birgt aber auch Gefahren.

Der Wahnsinn brach sich Bahn nach dem späten Treffer von Keven Schlotterbeck im Olympiastadion. Kein Halten mehr gab es bei Spielern und Verantwortlichen der Bochumer nach dem Last-Minute-Tor des "Hertha-Spezialisten", der vom SC Freiburg ausgeliehen ist.

Schon eine merkwürdige Konstellation: Im letzten Spiel der Hinrunde erzielte Innenverteidiger Schlotterbeck seinen ersten Treffer für den VfL, im Rückspiel traf er erneut, tief in der Nachspielzeit, zum ganz wichtigen Ausgleich gegen den gleichen Gegner, der Bochum viele Chancen lässt für das Saisonfinale.

Alle möglichen Offensivspieler hatte Trainer Thomas Letsch zuvor eingewechselt, um doch noch den Ausgleich gegen den Tabellenletzten zu bewerkstelligen. Im entscheidenden Moment war dann Schlotterbeck zur Stelle, der einmal mehr nicht zur Startelf gehört hatte und in Bochum insgesamt nicht ganz die Wirkung erzielte, die man sich von dem Winter-Transfer erhofft hatte. Diesmal war in der Schlussphase die Bahn frei für den wuchtigen Schlotterbeck, weil Erhan Masovic völlig entkräftet und am Kopf verletzt war.

Also: Im entscheidenden Moment war der kopfballstarke Innenverteidiger zur Stelle. "Das war Ekstase pur", erzählte Schlotterbeck nach dem Spiel. "Im ersten Spiel gegen Hertha das erste Tor, jetzt das zweite, das ist ganz okay, oder?", fragte er mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Ekstase, Erleichterung, Erschöpfung

Logisch, dass auch die Fans auf der Tribüne ausrasteten; es waren wohl doch deutlich über 10.000 und damit möglicherweise ein neuer Vereinsrekord - ein unglaublicher Support, wie während der gesamten Saison.

Leichte Schäden gab es im allgemeinen Trubel rund um den Ausgleichstreffer und den Abpfiff allerdings auch. Da beklagte der Technische Direktor Marc Lettau - offensichtlich sehr abgekämpft und natürlich erleichtert - seine Hose sei leicht dreckig geworden, und er habe sich im Jubel eine leichte Muskelverletzung zugezogen. Ein leichtes Foulspiel also in den eigenen Reihen. Lettaus Blick in die Kabine: "Die Spieler waren natürlich komplett platt, es gab kaum Euphorie, sondern eher die totale Erschöpfung."

Ziemliche Ekstase dennoch, Erleichterung, Zuversicht nach dem späten Treffer. Den Augenblick genießen, das war das Gebot der Stunde. Gleichzeitig mahnte Letsch natürlich auch, den Fokus auf die kommende Aufgabe zu richten, am nächsten Samstag an der Castroper Straße gegen Bayer Leverkusen. "Diesen wichtigen Punkt und den späten Ausgleich zu feiern, das ist natürlich wichtig. Aber allen ist ja auch klar, dass wir noch einen wichtigen Schritt zu gehen haben."

Mindestens Platz 16

Dabei ist vor dem Spiel des Rivalen VfB Stuttgart beim FSV Mainz am Sonntagnachmittag natürlich noch nicht klar, aus welcher Ausgangsposition der VfL Bochum in das abschließende Spiel am nächsten Wochenende startet.

Möglich ist vieles, mindestens Platz 16 ist aber dem VfL vor dem letzten Spieltag sicher. Wichtig auch, dass durch Schalkes 2:2 gegen Eintracht Frankfurt der Revierrivale hinter den Bochumern platziert bleibt.

Der späte Punktgewinn beim Absteiger sollte weitere Kräfte freisetzen. Möglich ist allerdings auch, das lässt sich schon vor dem Spiel der Stuttgarter absehen, ein breites Spektrum zum Saisonausklang. Im schlimmsten Fall droht doch noch der direkte Abstieg - weiter möglich ist aber auch die Rettung ohne den Umweg über die Relegation.