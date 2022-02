Später Schock für den VfB - Besondere Antwort von Petersen

Aus dem Bundesliga-Samstag geht Arminia Bielefeld als klarer Sieger hervor, weil Augsburg verlor und Stuttgart einen späten Ausgleich schlucken musste. Hoffenheim rückt derweil an Leverkusen ran.

Mavropanos bringt VfB um wichtigen Sieg

Der VfB Stuttgart hat einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller verpasst, durch ein Last-Minute-Remis gegen Bochum brachten sich die Schwaben um den ersten Sieg seit Mitte Dezember. Der Bayern-Bezwinger aus dem Ruhrgebiet hatte eine frühe Großchance, doch Pantovic konnte den Ball aus vier Metern nicht im Tor unterbringen (4.). Insgesamt war der VfB das bessere Team, ohne wirklich zwingend zu werden. Das änderte sich nach der Pause: Im Anschluss an die beste Chance der Partie durch Marmoush verlängerte Bochums Verteidiger Bella Kotchap einen Eckball unglücklich ins eigene Tor (56.). Mangala verpasste die Vorentscheidung (76.), ehe Polter auf der Gegenseite per Kopf nur den Pfosten traf (83.). In der Nachspielzeit grätschte schließlich Mavropanos unnötig Polter im Strafraum um, woraufhin Löwen vom Punkt für den umjubelten 1:1-Endstand sorgte (90.+4). Eine bemerkenswerte Statistik hielt aber: Die letzten neun Mannschaften, die Bayern bezwangen, gewannen die folgende Partie nicht.

Schlotterbeck besorgt schon den Schlusspunkt

Gute Nachrichten waren das für Augsburg, das nach einem 1:2 gegen Freiburg zumindest noch drei Punkte Vorsprung auf die Schwaben hat. Die wilde Anfangsphase schrieb eine besondere Geschichte, weil Petersen nach den Diskussionen unter der Woche bei seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Einsatz mit seinem ersten Ballkontakt die Freiburger Führung erzielte (4.). Der FCA wehrte sich und kam durch Gregoritsch zum Ausgleich (16.). Zehn Minuten später pennten die Hausherren aber bei einer Freistoß-Variante der Freiburger, nach der Schlotterbeck die erneute Führung herstellte (26.), die auch nach 90 Minuten noch Bestand haben sollte.

TSG dreht Spiel in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat derweil die erste Niederlage seit der Rückkehr von Kruse kassiert. Dabei hatte der Spielmacher mal wieder seine Füße im Spiel, als die Niedersachsen vor der Pause das 1:0 erzielten. Letztlich war es Winter-Neuzugang Wind, der den Ball überragend ins rechte Kreuzeck schlenzte (36.). Eine besondere Note bekam Winds sehenswertes Führungstor, weil parallel Ex-Wolfsburger Weghorst sein erstes Premier-League-Tor für Burnley erzielte. Doch Hoffenheim machte ein engagiertes Auswärtsspiel - und drehte es mit Anbruch der Schlussviertelstunde: Bruun Larsen und Kramaric machten aus einem 0:1 ein 2:1 (74., 78.). Die TSG rückt durch den elften Saisonsieg bis auf vier Punkte an den Dritten Leverkusen ran.

Okugawa macht auf der Alm den Unterschied

Einen immens wichtigen Heimsieg fuhr Arminia Bielefeld ein und steht nun mindestens bis Sonntag auf Rang 14. Die Ostwestfalen waren zu Beginn die bessere Mannschaft, doch Wimmer traf nur den Außenpfosten (11.). Anschließend kam Union besser rein, konnte aber keine seiner drei ordentlichen Chancen bis zur Pause nutzen. Okugawa war es schließlich, der in der 53. Minute mit einem Rechtsschuss die Entscheidung herbeiführte. Union ist damit seit dem Wechsel von Kruse nach Wolfsburg ohne Punkt und ohne eigenes Tor (0/0/3, 0:6).