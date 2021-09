Später Nackenschlag für dezimierte Schalker - FCN Zweiter

Über drei Jahre gab es kein Nordderby. Am Samstagabend ist es wieder soweit: Erstmals begegnen sich Werder Bremen und der Hamburger SV in der 2. Liga. Schalke verlor in Unterzahl spät gegen den KSC und konnte den Anschluss zur Spitze nicht herstellen. Der Club schon. Der ist vorübergehend Zweiter.

Bakery Jatta war bei der 0:1-Niederlage im Februar 2018 für den HSV dabei, im 108. Nordderby in der Bundesliga. Die Bremer Milos Veljkovic und Jiri Pavlenka auch. Das war es dann aber auch schon, was die beiden Kontrahenten in ihrem aktuellen Kader jeweils an Derby-Erfahrung aufbieten können. Der Bedeutung der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Weserstadion dürften sich dennoch alle Beteiligten bewusst sein. "Dass das etwas Besonderes ist, brauche ich gar keinem zu sagen", betonte Werder-Coach Marcus Anfang: "Der Fußball lebt von solchen Spielen."



Bremen hat die Tabellenspitze im Blick

Bei aller Emotionalität verweist Anfang jedoch darauf, dass "du bei einem Sieg am Ende auch nur drei Punkte dafür kriegst". Bremen könnte bei einem Dreier die Tabellenspitze übernehmen, sofern Jahn Regensburg am Samstag in Düsseldorf verlieren sollte. Der HSV hingegen würde bei einem Erfolg am Erzrivalen vorbeiziehen und zur Spitzengruppe aufschließen. Zumal das Team von Tim Walter nach der 2:3-Niederlage gegen den FC St. Pauli nicht auch im zweiten Prestigeduell binnen weniger Wochen leer ausgehen will. Bei beiden zeigte die Formkurve zuletzt nach oben, sowohl Bremen als auch der HSV sind seit drei Spielen ungeschlagen.



Terodde stockt auf 150 auf - Schalke verliert dennoch

Mit zuletzt zwei Siegen in Folge hatte sich der FC Schalke 04 auf den Weg nach oben gemacht, am Freitagabend wurden die Königsblauen aber beim 1:2 gegen den KSC ausgebremst. Dem KSC-Blitzstart durch Choi setzte S04-Torjäger Terodde schnell sein 150. Zweitliga-Tor entgegen. Schalke hatte vor allem nach der Pause die besseren Szenen, einen Kaminski-Treffer nahm der VAR aber zurück. Und nach Rot gegen Palsson kippte das Spiel. Wanitzeks Traumtor bescherte dem KSC drei Zähler.



Club-Joker stechen schnell

Mit Platz zwei wurde es für S04 vorübergehend nichts, für Nürnberg aber schon. Der Club tat sich schwer gegen Aufsteiger Rostock, ehe Trainer Robert Klauß mit Shuranov und Schleimer zwei Joker brachte, die in Ko-Produktion für das entscheidende 1:0 sorgten.

Noch viel Arbeit in Hannover

Zurück in den Norden, dort wartet am Samstag (13.30 Uhr) noch ein Duell im unteren Bereich der Tabelle. Sowohl Holstein Kiel als auch Hannover 96 werden in Kiel alles daran setzen, die vierte Niederlage im siebten Spiel zu vermeiden. Auch wenn die 96er nach dem jüngsten 1:0-Erfolg über St. Pauli erstmal aufatmen konnten, sieht Vereinsboss Martin Kind "noch viel Arbeit, um eine positive Entwicklung einzuleiten".



Negativ-Rekord in Aue

Noch deutlich mehr zu tun ist in Aue. Erstmals in der Vereinsgeschichte ist der Klub nach sechs Spielen in der 2. Liga noch ohne Sieg - drei Unentschieden zu Beginn folgten drei Niederlagen. Die Luft für Trainer Aleksey Shpilevski wird allmählich dünner. Dass es am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Paderborn geht, macht die Sache für den 33-Jährigen nicht einfacher. Zeitgleich empfängt der FC St. Pauli den FC Ingolstadt, Darmstadt 98 trifft zuhause auf Dynamo Dresden.