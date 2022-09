Später Lauf ins Glück: HSV feiert Last-Minute-Tor

Der Start in diesen 10. Zweitliga-Spieltag verlief turbulent - etliche Tore und Highlights gab es bei beiden Topspielen gleich in den ersten Minuten. Das bessere Ende hatten aber letztlich Tabellenführer HSV und Verfolger Darmstadt. Leer ausgegangen sind somit Hannover und Paderborn.

Solo, Abschluss, Dreier im Sack: HSV feiert Königsdörffer

Als Hannovers Muroya schon in der 4. Spielminute zum 1:0 getroffen hatte, konnte man beim HSV für den Moment von einem Fehlstart nach der jüngsten Länderspielpause sprechen. Doch ein folgendes und sehr, sehr unglückiches Eigentor von 96-Abwehrmann Börner brachte den Aufstiegsfavorit zurück in die Spur (15.).

In der Folge gab es viele Abtastphasen zwischen den beiden Top-Mannschaften des deutschen Unterhauses - mit einem Unterschied: Als die Niedersachsen in der 90. Minute bei einer eigenen Ecke mit Nachdruck noch das 2:1 forcieren wollten, konterte der HSV durch Joker Königsdörffer. Und der im Sommer aus Dresden gekommene Stürmer erwischte die nicht mehr zupackende 96-Defensive auf dem falschen Fuß, der schnelle Offensivmann ließ einige Gegner stehen und schob schlussendlich zum umjubelten 2:1 ein. Mit diesem Last-Minute-Sieg beim Verfolger untermauerten die Norddeutschen zugleich Platz 1 und die eigenen Ansprüche, im fünften Jahr endlich aufzusteigen.

Elfmeter als Schlüssel: Darmstadt schlägt Paderborn

Parallel zum Hamburger Spiel duellierten sich in Paderborn der heimische SCP und der SV Darmstadt 98 - also zwei offensivstarke HSV-Verfolger unter sich. Und auch hier ging es direkt furios los: Leipertz traf gleich nach vier Minuten zum 1:0 der Ostwestfalen. Und nur kurze Zeit später ergab sich für Mitspieler Pieringer die große Chance zum 2:0, der Stürmer scheiterte allerdings via Elfmeter - genauso wie Justvan beim direkt folgenden Nachschuss aus kurzer Distanz (7.). Das sollte zugleich auch der Knackpunkt an diesem Abend sein ...

Denn in der Folge fingen sich die Darmstädter mehr und mehr, das zügig einkehrende 1:1 durch Manu half dabei natürich (10.). Jannik Müller besorgte mit einem sehenswerten Kopfball noch vor der Pause das gefeierte 2:1 (24.), bei dem es letztlich bleiben sollte - auch weil Müller in höchster Not vor Pieringer retten konnte (48.), Pieringer vergab (51.), Justvan verzog (59.) und Bader beim möglichen vorentscheidenden 3:1 (67.) genauso wie Manu kurz darauf (73.) nur den Pfosten traf. SVD-Keeper Schuhen war zudem noch gegen Ofori zur Stelle, insgesamt kam von den Paderbornern in der Schlussphase aber zu wenig.

Der 10. Zweitliga-Spieltag im Überblick