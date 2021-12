Später Knockout für Uphusen: Joker Müller schießt Hagen/Uthlede zum Sieg

Der FC Hagen/Uthlede hat das Nachholspiel gegen das Tabellenschlusslicht TB Uphusen knapp mit 1:0 gewonnen. Den goldenen Treffer erzielte dabei ein Joker.

Das ging aber flott: Nachdem das Kellerduell zwischen dem FC Hagen/Uthlede und dem TB Uphusen aufgrund schlechter Witterung zuletzt nicht ausgetragen werden konnte, schienen beide Parteien im Schlussspurt der ersten Saisonhälfte keine Zeit verlieren zu wollen und setzten die Partie schon für den Dienstag erneut an.

Auf rutschigem aber diesmal bespielbarem Untergrund brauchte es einige Zeit, bis sich beide Mannschaft zurechtfanden. In einer ereignisarmen ersten Hälfte waren es dennoch die Hausherren, die mehr vom Spiel und auch die besseren Tormöglichkeiten zu verbuchen hatten. So hätte es beispielsweise nach rund einer halben Stunde beinahe geklingelt, als Dressel das Leder an den Außenpfosten nagelte. Wenig später war der Winkel für Diesing zu spitz und der Ball landete im Außennetz. Dann war Pause. Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts. Erst in der Schlussphase nahm die Partie wieder Fahrt auf. Zum Ärgernis der FC-Bank entschied Schiedsrichter Bahr nach einem vermeintlichen Foul an Finn-Niklas Klaus aber nicht auf Strafstoß (75.). Kurz darauf durften die Hausherren aber doch jubeln. Überfallartig setzte Hagen/Uthlede in Minute 85 zum Konter an, nachdem Uphusen zuvor eine dicke Chance zum späten Lucky-Punch liegen gelassen hatte. An der Strafraumkante legte Diesing letztlich quer auf den frisch eingewechselten Müller, der die Kugel im rechten Toreck versenkte - die Entscheidung.

Trotz des vierten Saisonsieges steht für den FC Hagen/Uthlede schon fest, wo die Reise im kommenden Jahr hingeht. Mit 15 Punkten auf dem Konto und zehn Punkten Abstand auf Oldenburg bei nur zwei restlichen Partien hat die Duray-Elf keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Meisterrunde und wird somit - ebenso wie TB Uphusen - in der Abstiegsrunde teilnehmen.