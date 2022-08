Später Grimaldi: Saarbrücken startet perfekt - wie auch Ingolstadt

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich an diesem 3. Drittliga-Spieltag befreit und Kellerkind Bayreuth verdient mit 4:1 geschlagen. Gefeiert wurde derweil weiter beim FC Ingolstadt und 1. FC Saarbrücken - und zwar jeweils der perfekte Start. Erfolgreich war auch Absteiger Dynamo Dresden, das in Überzahl mit dem Dreier zuschlug.

Wehen Wiesbaden sammelt Selbstvertrauen

Beim Duell der beiden schwach in die neue Saison gestarteten Klubs Wehen Wiesbaden und Aufsteiger Bayreuth hatte der Drittliga-Dino alles unter Kontrolle. Zwar fing sich der SVWW zwischenzeitlich das 1:2, was zugleich der erste Treffer für den Neuling aus Oberfranken war (56. Minute, Steininger), ansonsten lief aber alles zugunsten der Wiesbadener. Hollerbach (5.) und Iredale (31.) stellten früh die Weichen, ehe Brumme (61.) und Froese (85.) den 4:1-Sieg und damit auch den ersten Dreier in dieser Spielzeit in den Büchern verewigten.

Grimaldi macht's schon wieder

Bei drei Dreiern steht derweil bereits der 1. FC Saarbrücken, der mit seiner erfahrenen und qualitativ starken Truppe ohnehin viel vorhat in dieser Saison. Das unterstrich auch der erste Abschnitt beim Heimspiel gegen das noch sieglose Borussia Dortmund II. Hier verzeichneten die Saarländer Chance um Chance, verzweifelten aber gleich mehrmals am starken Ex-Herthaner Lotka im Kasten.

Weil aber auch der BVB immer mal wieder mit seinen jungne Kräften zu Möglichkeiten gekommen war, entwickelte sich ein kurzweiliges und bis in die Schlussminuten hochspannendes Spiel. Mit dem besseren Ende für den FCS: Nachdem die Schwarz-Gelben zunächst durch Fink und Njinmah das späte 1:0 vergeben hatten (90.+1), war es auf der anderen Seite Saarbrückens Joker Grimaldi, der per Kopf zum Matchwinner avancierte (90.+3). Kurios: Schon am 1. Spieltag hatte der Routinier beim 1:0 gegen Verl (noch) spät(er) getroffen.

Röhl hält den FCI ganz oben

Saarbrücken blieb damit an Tabellenführer 1860 München, der bereits am Dienstag sein drittes Spiel gewonnen hatte, dran - und zwar mit einer Bilanz von 4:0 Toren. Kein Gegentor und die volle Punktzahl? Damit stehen die Saarländer nicht allein da ...

Auch Absteiger Ingolstadt kann diese Bilanz vorweisen, das sogar mit 6:0 Toren. Die Schanzer setzten sich an diesem 3. Spieltag an der Bremer Brücke knapp mit 1:0 beim VfL Osnabrück durch. Den Treffer des Abends schoss Röhl bereits in der 6. Spielminute.

Mannheim spät - Dresden in Überzahl

Was sonst noch los war zum Abschluss dieses 3. Spieltags in der 3. Liga? Waldhof Mannheim sammelte mit einem spät erreichten 1:0 gegen Erzgebirge Aue - das Tor machte Winkler via Kopfball in der 86. Minute - den zweiten Saisonsieg ein und blieb so an der Spitzengruppe dran. Ganz im Gegenteil eben zum FCE, der nach dem Zweitliga-Abstieg und trotz zahlreicher Neuzugänge noch nicht in Tritt kommt und noch gänzlich ohne Dreier dasteht.

Selbiges gilt auch für den SC Verl, der sich beim Gastspiel in Dresden quasi selbst schlug. Nach einer relativ frühen Roten Karte gegen Sapina (34.) musste der Außenseiter lange in Unterzahl spielen, was sich dies Sachsen letztlich zunutze machten: Arslan noch vor dem Seitenwechsel (43.) und Kammerknecht vor Anbruch der Crunch Time (75.) besorgten vor über 20.000 Zuschauern den Endstand.