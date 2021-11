Später Ausgleich gegen Ennepetal: Sportfreunde Siegen kommen zweimal zurück

Rund um den Trennstrich der Oberliga Westfalen bleibt weitestgehend alles beim Alten. Kein Team schaffte es an diesem Wochenende, über die Linie zu hüpfen. Dennoch gab es freilich Gewinner und Verlierer.

Ein Gewinner ist der SV Schermbeck, der sich im Kampf um die Aufstiegsrunde am Freitagabend bei der SpVg Hamm wichtige Punkte aufs Konto packte. Hamm zeigte eine gute Leistung, nutzte seine durchaus vorhandenen Chancen aber nicht. Schermbeck hingegen war effizient. Mit seiner ersten guten Gelegenheit ging der SVS in Führung. Zugcic behauptete auf außen den Ball und fand mit seiner Hereingabe Karagülmez, der den Schlappen hin hielt (39.). Nach der Pause versuchte Hamm den Druck hochzuhalten und zum Ausgleich zu kommen. Dieser flaute mit zunehmender Spieldauer aber ab. Die wenigen Chancen, die sich dennoch ergaben, ließ Hamm ungenutzt. Und so konterte Schermbeck in der Nachspielzeit noch einmal und Özkara traf zur Entscheidung - Endstand 2:0. Schermbeck klettert dadurch auf Platz elf, nur das schlechtere Torverhältnis hält den SVS noch unter dem Strich und hinter der TSG Sprockhövel (17 Punkte). Hamm rutscht hingegen ab auf Rang 17, der Rückstand auf die Plätze der Aufstiegsrunde bleibt aber bei fünf Zählern.

Bessere Karten hat auch die SpVgg Vreden wieder. Diese setzte sich zuhause dank eines Kouyate-Doppelpacks (19./90.+3) gegen den TSV Victoria Clarholz 2:0 und schob sich bis auf zwei Zähler an Sprockhövel heran. Die Gäste aus Clarholz nutzten ihre wenigen Möglichkeiten nicht und agierten zudem in der Defensive fahrlässig, wovon Kouyate, der jeweils aus kurzer Distanz ohne wirkliche Gegenwehr einschieben durfte, zweimal profitierte.

Einen wichtigen Schritt Richtung Aufstiegsrunde tat auch der ASC Dortmund in Siegen. Die Dortmunder setzten sich beim bis dato punktgleichen TuS Erndtebrück knapp aber verdient mit 1:0 durch und haben nun ein Vier-Punkte-Polster. Das goldene Tor erzielte bereits nach einer Stunde Said Dahoud, Bruder von BVB-Profi und Nationalspieler Mahmoud Dahoud. Überschattet wurde der Sieg jedoch von einer schweren Verletzung. ASC-Torjäger Maximilian Podehl brach sich im Kopfballduell das Jochbein sowie eine Augenhöhle an. Er musste mit dem Krankenwagen in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden. Seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte untermauert hat derweil der SV Westfalia Rhynern, der überraschend deutlich dank eines Sezer-Dreierpacks bei der Paderborner Reserve mit 3:0 gewann.

Eine bessere Ausgangslage verpasste der TuS Ennepetal bei den Sportfreunden Siegen. Besonders ärgerlich für die Gäste: Erst reichte eine 2:0- und später auch eine 3:2-Führung nicht zum Dreier. Die Gastgeber waren im ersten Durchgang nicht wirklich präsent. Das nutzte Ennepetal zu zwei frühen Toren. Nettersheim schlug bereits nach 60 Sekunden zu, Müller legte in der 19. Minute nach. Das Ergebnis hätte vor dem Pausenpfiff durchaus deutlicher ausfallen können, der TuS beließ es aber beim 2:0 dabei. Das rächte sich im zweiten Durchgang. Siegen berappelte sich. Filipzik (65./75.) traf innerhalb von zehn Minuten doppelt und glich aus. Zwar schlug Hupka (77.) prompt zurück, aber auch diesen Vorsprung behaupteten die Gäste nicht. In der Schlussminute rettete Nebi den Sportfreunden noch einen immens wichtigen Zähler, der Ennepetal (Platz 12) auf Abstand und vorerst in der Abstiegsrunde hält. Selbst geht es für Siegen einen Platz nach oben auf acht. Ob der Holzwickeder SC in den kommenden Wochen noch einmal an der Aufstiegsrunde kratzen kann, wird sich zeigen. Beim SC Preußen Münster II jedenfalls fuhr der HSC drei Punkte ein. Arenz per Elfmeter, Schultze kurz nach der Pause und Duwe in Nachspielzeit sorgten mit ihren Treffern für einen souveränen 3:0-Erfolg. Die Münsteraner dagegen fallen auf Platz 14 zurück, aber auch für sie ist die Qualifikation für die Aufstiegsrunde noch möglich.

Außerdem gastierte Spitzenreiter Kaan-Marienborn zum Topspiel beim FC Gütersloh. Die Heimelf hatte zunächst leichte Feldvorteile und entschied viele kleine Zweikämpfe für sich. Offensiv fehlte Gütersloh aber die Durchschlagskraft, die wenigen Möglichkeiten wurden oft nicht gut herausgespielt oder zu überhastet abgeschlossen. Nach 20 Minuten kamen die Käner besser ins Spiel und ließen den Ball geduldig durch die eigenen Reihen laufen. In der 30. Minute klingelte es schließlich im Gütersloher Tor. Ein Eckball landete vor den Füßen von Hammel, der vorbei an zahlreichen Beinen zum 1:0 für den Primus traf. Der hatte vor der Pause noch Chancen zu erhöhen. Einmal stand Hammel jedoch Peters mit einer Riesenparade im Weg, die darauffolgende Ecke klatschte ans Aluminium. Nach der Pause versuchte Gütersloh Druck aufzubauen, die Angriffsversuche endeten jedoch immer wieder an der konzentrierten und vielbeinigen Abwehr der Gäste, die in der 54. Minute auf 2:0 erhöhten. Wieder war es ein Standard. Diesmal versenkte Scheld einen Freistoß von rechts im langen Eck. FCG-Trainer Julian Hesse versuchte von außen noch einmal Einfluss auf das Spiel zu nehmen und brachte frische Kräfte. Kann ließ es mit der 2:0-Führung im Rücken offensiv nun ruhiger angehen und lauerte auf Konter. Erst in den Schlussminuten entwickelten die Gastgeber, die nach einer Verletzung von Lücke (75.) nur noch zu zehnt agierten, Torgefahr. Ein Freistoß klatsche zunächst noch an den Querbalken, in der Nachspielzeit verkürzte Illig dann aber nach einem Stellungsfehler der Gästeabwehr. Der Anschluss kam jedoch zu spät. Es blieb beim 1:2. Gütersloh fällt durch die Pleite auf Platz fünf zurück, Kaan dagegen kann seinen Vorsprung auf die SG Wattenscheid 09 auf vier Zähler ausbauen.

Die Wattenscheider waren an diesem Wochenende zum Zusehen gezwungen, weil ihr Spiel wegen eines Corona-Falles bei der TSG Sprockhövel abgesagt wurde. Gleiches gilt für die Partie des TuS Haltern, der die SG Finnentrop-Bamenohl zu Gast gehabt hätte. Zudem gelang dem RSV Meinerzhagen im Tabellenkeller der dritte Saisonsieg gegen Schlusslicht Herne.