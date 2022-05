Später Arbeitssieg für Greifswald - Zehlendorf lässt CFC im Hertha-Duell abblitzen - Quartett abgestiegen

Nach den jüngsten Ergebnissen des 30. Spieltags in der Oberliga NOFV-Nord läuft alles auf einen Meister-Zweikampf zwischen dem FC Hertha Zehlendorf und dem Greifswalder FC hinaus. Im Keller ist der Abstieg eines Quartetts besiegelt.

Einen herben Rückschlag im Titelrennen erlitt am Samstagnachmittag Blau-Weiß 90 Berlin, das dem Torgelower FC Greif zuhause unterlag. Damit ist die Gebhardt-Truppe erstmal raus aus dem Aufstiegskampf.

Zwar erwischten die Hausherren den besseren Start - Mensah traf die Latte und Brömer verzog knapp -, danach fiel Blau-Weiß 90 aber nur noch wenig ein. Dementsprechend ging die Führung der Gäste nach 23 Minuten in Ordnung. Okoye köpfte nach einer Schölzke-Flanke zur Torgelower Führung ein. Die Gäste blieben am Ball und kombinierten sich nach einem Abwehrfehler fein zum 2:0 durch Zielinski (36.).

Nach der Pause änderte sich am Gesamteindruck nichts Wesentliches. Okoye rutschte aus und verpasste das 3:0 für Torgelow. Juszcak scheiterte wenig später am Pfosten. Die Heimelf wurde erst gegen Ende etwas gefährlicher. Die beste Möglichkeit zum Anschluss hatte Mensah, dessen Schuss knapp über das Tor flog. Kurz vor dem Schluss sah Steinhauer noch Gelb-Rot. Also ein völlig gebrauchter Tag für die Gebhardt-Elf.

Nur Greifswald kann Zehlendorf noch folgen

Sonntags distanzierte dann Tabellenführer FC Hertha Zehlendorf nicht nur Blau-Weiß 90 sondern auch Gegner CFC Hertha 06, der sich mit einem Sechs-Punkte-Rückstand im Meisterrennen ebenfalls erst einmal hinten anstellen muss. 1:3 stand es am Ende, nachdem es noch torlos in die Pause ging. Alle vier Treffer erzielten die Gäste aus Zehlendorf, die in der 56. Minute durch Rybergs Chipball in Führung gingen, selbst. Zehn Minuten vor dem Ende erhöhte Ismaili aus 14 Metern ins kurze Eck auf 2:0, ehe er in der Nachspielzeit nach einem dicken Abwehrfehler zum Endstand traf (90.+4). Kurz zuvor hatte Strüwe zum 1:2-Anschluss ins eigene Tor getroffen.

Folgen konnte Zehlendorf nur noch der Greifswalder FC, der zuhause gegen den Ludwigsfelder FC lange Zeit für eine Entscheidung brauchte. In doppelter Überzahl - Wolf (72.) und Hartmann (80.) sahen bei den Gästen jeweils die Ampelkarte - gelang Memaj nach einem Freistoß mit dem Kopf aber doch noch der Siegtreffer (86.). Der GFC bleibt dadurch auf einen Zähler dran an der Hertha und hat zudem weiter ein Spiel weniger.

Quartett steigt ab

Amtlich sind nach diesem Wochenende die Abstiege von Lok Stendal, des SV Victoria Seelow (2:1 beim BSC Süd 05), des SFC Stern 1900 Berlin (0:3 beim Rostocker FC) und des Brandenburger SC. Der Gang eine Liga tiefer könnte demnächst auch den MSV Neuruppin ereilen, der in seinen verbleibenden fünf Spielen einen Neun-Zähler-Rückstand auf Ludwigsfelde wettmachen müsste. Am Sonntag rettete Lemke Neuruppin bei der Hansa-Reserve in der Nachspielzeit immerhin noch einen Zähler - Endstand 3:3.

Die Teams vor den Abstiegsrängen drücken derweil weiter dem BFC Dynamo die Daumen. Ein Aufstieg der Berliner in die 3. Liga würde einen zusätzlichen Abstiegsrelegationsplatz verhindern. Allerdings muss der BFC am kommenden Wochenende einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen den VfB Oldenburg aufholen. Aktuelle Kandidaten für eine mögliche Relegation wären der Ludwigsfelder FC, der FC Mecklenburg Schwerin (1:5 gegen den SC Staaken) und der MSV Pampow. Letzterer schob sich durch einen 3:1-Sieg in Stendal an den beiden Konkurrenten vorbei auf Platz zwölf.