Späte Entscheidung beschert SG Leutershausen Krimisieg gegen TuS Fürstenfeldbruck

Die SG Leutershausen hat sich einen weiteren Sieg in der 3. Liga Süd gesichert. Gegen die Panther des TuS Fürstenfeldbruck gelang der SGL ein später wie dramatischer Erfolg.

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen sehr unangenehme Gegner", so SG Leutershausen-Trainer Thorsten Schmid, der vor dem Spiel schon erklärte, dass die Heisemer sich nicht verstecken müssen. Mit dem Selbstvertrauen eines Tabellendritten wollte man die Partie angehen - und tat genau das. Von Beginn an war die SGL da, gab den Ton an und profitierte von einer starken Leistung von Torwart Alexander Hübe, einigen Abschlussschwächen der Gäste sowie einem weitestgehend konzentrierten Angriffsverhalten.

Schon in der 17. Minute zog die SGL erstmals mit drei Toren davon, Fürstenfeldbruck kam dann jedoch zurück und drehte kurzzeitig das Spiel. Die 11:10-Führung der Gastmannschaft war allerdings die letzte an diesem Abend. Die Roten Teufel von der Bergstraße drehten auf und legten einen 8:0-Lauf hin, um dann mit sieben Toren zu führen. Beim 18:13-Halbzeitstand kam Fürstenfeldbruck allerdings nochmal auf fünf Tore heran.

"Wir haben im ersten Durchgang eine gute Lösung gegen das offensive Abwehrsystem gefunden", erklärte Schmid die verdiente Pausenführung. Aber: In Halbzeit zwei wurde es dennoch spannend. Schmid: "Man hat gemerkt, dass die Kräfte schwinden." Ohne die Stammspieler Kevin Bitz und Yessine Meddeb, die weiterhin fehlten, mussten dann andere Spieler in die Bresche springen.

Buschsieper als Entscheider

Zudem zeigte das Pantherrudel des TuS Fürstenfeldbruck ein starkes Spiel. Vor allem die offensive 3-2-1-Abwehr fand zu alter Stärke zurück, generierte viele Leutershausener Ballverluste. Einziges Manko: die Chancenverwertung. Die Panther ließen in der Partie zu viele Möglichkeiten ungenutzt.

Fürstenfeldbruck kam vier Minuten vor Ende der Partie auf ein Tor heran. Die Heinrich-Beck- Halle bebte und feuerte das Team nochmal lautstark an. "Die Unterstützung hat der Mannschaft die nötige Energie gegeben. Das war stark vom Publikum heute", freute sich Trainer Schmid über die Zuschauerleistung. Patrick Buschsieper dankte es den Fans mit dem entscheidenden 29:27 13 Sekunden vor Schluss.

"Man darf auch nicht vergessen, dass ich einen Ball verliere", erklärte "Buschi", der seit drei Spielen aufgrund der Personalmisere der SGL einspringt. Dennoch hat er mit einem Ballgewinn und den zwei entscheidenden Toren den Sieg gesichert. "Mit schwindender Kraft war es immer schwieriger, spielerische und läuferische Lösungen gegen die gegnerische Abwehr zu finden", zog Schmid ein Fazit. "Am Ende haben wir durch die Energieleistung zurecht gewonnen."

Sein Gegenüber Martin Wild war enttäuscht: „Es ist so ärgerlich. Die Jungs tun mir so leid." Weiter analysierte er: „Wir schaffen es momentan einfach nicht, konstant in gleich guter Form zu spielen." In Leutershausen zu verlieren, sei keine Schande. Umso bitterer sei es aber, dass man sich für die gute Leistung über weite Strecken des Spiels nicht belohnt habe. „Wir nehmen viel Positives aus dem Spiel mit, ärgern uns aber massiv über den liegengelassenen Sieg."