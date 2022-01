Späte Draisaitl-Treffer: Oilers stoppen die Talfahrt

Die Niederlagenserie der Edmonton Oilers ist gestoppt - dank Leon Draisaitl. Moritz Seider und Tim Stützle gingen mit ihren Klubs dagegen leer aus.

Draisaitl hat mit zwei späten Toren die Niederlagenserie der Edmonton Oilers in der NHL beendet. Nach zuvor sieben Pleiten holten die Oilers ein 5:3 gegen die Calgary Flames. Deutschlands bester Eishockey-Spieler erzielte das 4:3 und 5:3 und war als Vorlagengeber noch an zwei weiteren Treffern beteiligt.

Es fühlt sich großartig an. Verlieren ist furchtbar, tut weh, stinkt und macht keinen Spaß. Leon Draisaitl

Nach dem ersten Drittel und einem 0:2-Rückstand sah es danach aus, als sollte Pleite Nummer acht für Edmonton folgen. Doch Evan Bouchard mit zwei Toren und Brendan Perlini drehten im Mitteldrittel das Spiel. Noah Hanifin glich in der 40. Minute für die Flames aus. Dann folgte die Show von Draisaitl, der zuvor schon bei zwei Treffern seine Assists 29 und 30 gegeben hatte. In der 55. Minute markierte der Kölner das 4:3, in der Schlussminute machte er den 5:3-Erfolg perfekt.

"Es fühlt sich großartig an. Verlieren ist furchtbar, tut weh, stinkt und macht keinen Spaß. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber das ist ein erster Schritt. Und irgendwo musst du anfangen", sagte Draisaitl am Samstagabend (Ortszeit). Nach einem bärenstarken Saisonstart in der nordamerikanischen Liga waren die Oilers in den vergangenen Wochen eingebrochen.

Seider: Viel Eiszeit, wenig Ertrag

Weniger erfolgreich verlief der Abend für Nationalspieler Moritz Seider. Der 20-Jährige unterlag mit Detroit bei den Nashville Predators 1:4. Seider stach jedoch als fleißigster Red-Wings-Akteur heraus. Der Rookie spulte mit 26:32 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams ab.

Eine Niederlage kassierte auch Tim Stützle mit den Ottawa Senators. Der Junioren-Nationalspieler unterlag mit den Sens bei den Washington Capitals mit 2:3 nach Verlängerung. Mit elf Siegen bleiben die Senators das zweitschlechteste Team im Osten.

Zweimal Chicago, zweimal Sieg: Sturm und die Wild drehen auf

Mehr Grund zur Freude hatte Nico Sturm. Der Stürmer feierte mit Minnesota Wild beim 4:3 gegen die Chicago Blackhawks den zweiten Sieg gegen denselben Gegner binnen 24 Stunden. Bereits am Freitag (Ortszeit) hatte Minnesota 5:1 in Chicago gewonnen. Die Wild sind als Vierter im Westen voll auf Play-off-Kurs.