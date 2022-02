Ajax patzt: PSV dreht Partie in Rotterdam und träumt wieder

Mit Müh' und Not hat die PSV Eindhoven bei Abstiegskandidat Sparta Rotterdam einen Rückstand noch gedreht und das Titelrennen in der Eredivisie wieder richtig spannend gemacht. Denn: Ajax verlor am Abend völlig überraschend.

Matchwinner für Eindhoven: Ritsu Doan. imago images/Pro Shots